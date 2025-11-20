PLD culpa al Gobierno del “deterioro” del Metro tras originarse dos averías en un solo día

Santo Domingo, RD.- El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, responsabilizó al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) del “evidente deterioro” y el “abandono” que, a su juicio, afecta al Metro de Santo Domingo, tras las dos averías registradas este miércoles en las líneas 1 y 2 del sistema de transporte.

En una declaración publicada en su cuenta de la red social X, Pujols afirmó que el Metro, el principal sistema de transporte de la capital, está sumido “desde hace tiempo” en una situación de caos derivada de la falta de mantenimiento y del descuido gubernamental.

“El Metro de Santo Domingo es el más importante medio de transporte de la capital, una obra que el pueblo dominicano conquistó en los gobiernos del PLD. Como partido, nos afecta profundamente el deterioro que presenta el Metro”, expresó.

El dirigente peledeísta aseguró que los recientes incidentes “no son más que la consecuencia del descuido de cinco años”, citando problemas recurrentes e irregularidades denunciadas ampliamente en los medios de comunicación.

“El Metro hace tiempo que viene patinando en el caos: falta de mantenimiento, elevadores y escaleras que no funcionan, basura, descuido con las plantas eléctricas de respaldo y otras graves denuncias que han sido recogidas por la prensa nacional”, señaló.

Pujols recordó que más de 400 mil pasajeros utilizan diariamente el sistema integrado de Metro y Teleférico, y que las fallas constantes constituyen un golpe directo a la calidad de vida de la población.

“El Gobierno le ha fallado a los ciudadanos repetidas veces”, afirmó, advirtiendo además que el colapso del transporte público capitalino afecta la imagen turística y la reputación internacional de un país que se proyecta como próspero y desarrollado.

“Que el Metro esté fallando, entre otras causas, por falta de energía, es una vergüenza”, añadió.

El secretario general del PLD exigió al Gobierno ofrecer explicaciones detalladas sobre las averías y demandó el rescate inmediato de las instalaciones.

“Arrojar a miles de personas a las calles, desamparadas, por la improvisación y el abandono, es un abuso y una falta de respeto a la dignidad del pueblo”, concluyó Pujols.

Las averías que provocaron el caos

Las declaraciones del alto dirigente peledeísta se producen luego de que este miércoles se registraran dos fallas técnicas en el sistema de transporte.

La primera ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana en la estación María Montez, de la línea 2, en el kilómetro 9 de la autopista Duarte.

La segunda, pasada las 6:00 de la tarde, se produjo entre las estaciones Mamá Tingó y Hermanas Mirabal, en la línea 1, generando un amplio congestionamiento en el puente Presidente Francisco Jacinto Bienvenido Peynado.

Ambos incidentes dejaron a cientos de usuarios varados en las estaciones y provocaron que en redes sociales circularan videos de pasajeros caminando largas distancias por las avenidas para llegar a sus hogares.

Por Roberto Tiburcio