Leonel Fernández sostiene encuentro con comunicadores de Santiago

Santiago.-El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), doctor Leonel Fernández, sostuvo este viernes un importante encuentro con comunicadores de la región del Cibao, celebrado en el hotel Matum de Santiago de los Caballeros, en su agenda de tres días, de juramentaciones y encuentros en la segunda capital de importancia de la región y el país, Santiago.

Durante la actividad, el líder político compartió de manera amena y directa su visión sobre los principales desafíos nacionales, abordando temas relacionados con la economía, la institucionalidad, el desarrollo social y la situación actual del país.

Fernández, reiteró su compromiso con el diálogo abierto, el respeto a la libertad de expresión y la construcción de un proyecto de país inclusivo, democrático y participativo, que conecte con las necesidades reales de la gente.

El encuentro sirvió como un espacio de intercambio franco entre el expresidente y los profesionales de la comunicación, quienes valoraron positivamente la disposición del líder político a escuchar y compartir ideas sobre el rumbo de la nación.

La actividad forma parte de la agenda de contactos y acercamiento que desarrolla el presidente de la Fuerza del Pueblo, con distintos sectores de la sociedad dominicana.

Por Luis Ramón López