Gustavo Sánchez califica a empresarios de gritones por resistencia al Código Laboral

Santo Domingo. – El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, arremetió este miércoles contra el sector empresarial al asegurar que “los ricos son los que más gritan cuando se les pide soltar un chele”, en referencia a la resistencia del empresariado ante reformas como el nuevo Código Laboral y otras iniciativas legislativas.

“Si tú le das un pellizquito al empresario gritan”, aseguró.

Durante su participación en el programa Matutino Su Mundo, el legislador declaró que cada vez que los empresarios ven amenazados sus intereses económicos, arman un escándalo, asegurando que cuando no pueden el Congreso van al del palacio. “A que Luis nos dé una pela a nosotros, gritan más que los mismos pobres”, recalcó.

Sánchez subrayó que el nuevo Código Laboral representa avances importantes para los trabajadores, pero que “los ricos no quieren ceder”. Afirmó que este tipo de proyectos siempre genera conflictos porque “cuando no codazo al sector obrero, se lo das al empresarial”. No obstante, indicó que el PLD introducirá el proyecto tras el 16 de agosto.

Proyecto de Residuos Sólidos

Respecto al proyecto de ley de residuos sólidos, denunció que los empresarios lograron reducir una tasa de 10 millones de pesos anuales a apenas 675 mil, lo que evidencia según él la fuerte influencia que ejercen.

“Quieren rellenos sanitarios, pero no en sus patios. No quieren vertederos, pero tampoco soluciones”, criticó.

Asimismo, destacó que los vertederos a cielo abierto en la entrada de la ciudad, evidentemente, no es lo que nadie quiere. “Pero entonces, ¿Dónde se construyen los rellenos sanitarios? ¿Cómo se financian? Ese es el verdadero dilema”, cuestionó el legislador.

Manifestó que cuando se plantean soluciones, surgen gritos y oposición. Sí, gritan, claro que sí. Pero también hay que recordar que expresarse es un derecho constitucional. Lo importante es asumir con responsabilidad la gestión de los residuos y buscar soluciones sostenibles.

Sobre el Código Penal

Sánchez también abordó el proceso legislativo del Código Penal, resaltando el esfuerzo de los diputados por lograr consensos antes del 5 de agosto, fecha límite de la legislatura extraordinaria convocada por el Poder Ejecutivo. Indicó que se conformaron comisiones especiales para analizar el articulado y corregir errores, especialmente en temas sensibles como las penas por violencia de género.

“La sociedad quiere que dejemos de ‘chililin’ con el Código”, expresó, asegurando que las observaciones del presidente serán evaluadas con seriedad.

Afirmó que el Congreso tiene la potestad de aceptar o rechazar dichas observaciones, y que cualquier disposición inconstitucional podrá ser modificada posteriormente.

El legislador también adelantó que, pese a la convocatoria del Congreso para leer el informe final del Código Penal, no espera que haya votación este mismo día debido a la alta cantidad de diputados interesados en hablar.

“Hoy no vamos a votar, pero sí se escucharán todas las voces”, concluyó el legislador, subrayando la importancia del proceso democrático en la construcción de leyes fundamentales para el país.

Participación de la Procuradora Yeni Berenice

Sobre el controversial proyecto de reforma del Código Penal, Sánchez defendió el proceso de consultas con diversos sectores, incluyendo la Procuraduría General de la República.

“El Ministerio Público llegó a comportarse como un comando de campaña del gobierno aunque reconoció que la procuradora se ha “ubicado” en su nuevo rol”, afirmó.

Reconoció diferencias personales con la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, pero valoró que su participación fue respetuosa y sus observaciones, en su mayoría, pertinentes.

“Ella ya no es subalterna; ahora es la voz oficial del Ministerio Público. Y con ese rol cambian las cosas”, manifestó. Dijo que, aunque mantuvo su distancia personal, reconoció la necesidad de escuchar sus planteamientos institucionales.

Aclaró que algunas de sus propuestas fueron acogidas y otras rechazadas, recordando que la labor legislativa es competencia exclusiva del Congreso.

Detalló que uno de los temas más debatidos fue la grabación de arrestos, ante lo cual Sánchez defendió que no se puede permitir que los detenidos obstaculicen las investigaciones convirtiéndose en “influencer de su arresto”.

Finalmente, sostuvo que el nuevo Código Penal no es perfecto ni inmodificable, pero que lo importante es avanzar y no seguir postergando su aprobación.

“Somos 190 diputados. Si al menos 100 piden hablar, nos tomará todo el día”, dijo.