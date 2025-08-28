Gonzalo Castillo buscará la precandidatura presidencial por el PLD

Santo Domingo. – El vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, confirmó que el exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial Gonzalo Castillo anunciará en los próximos días su decisión de aspirar nuevamente a la Presidencia de la República por esa organización política.

“Confirmo que el compañero Gonzalo Castillo aceptó presentarse como aspirante a una candidatura presidencial del PLD”, declaró Sánchez al periódico Listín Diario.

El legislador explicó que la decisión de Castillo responde a una motivación surgida desde las bases del partido morado, que lo han instado a encabezar la boleta electoral de cara a los comicios de 2028. Además, reveló que el propio Castillo le solicitó asumir la dirección operativa de su campaña, rol que aceptó.

“Confirmo que él quiere que yo sea el director operativo de su proyecto”, indicó Sánchez, quien aseguró que la propuesta le fue comunicada durante una reunión reciente entre ambos dirigentes.

Sánchez expresó que percibe un creciente respaldo popular hacia Castillo, al que describió como un “sentimiento nacional” y un líder “solidario, cercano a la gente y humilde”, cualidades que, a su juicio, fortalecen las posibilidades del PLD de retornar al poder.

En las elecciones de 2020, Castillo obtuvo más del 37% de los votos, siendo superado por el actual presidente Luis Abinader, quien alcanzó el 53%.

El PLD continúa evaluando mecanismos para unificar criterios en torno a una candidatura única. Hasta el momento, han manifestado sus aspiraciones presidenciales figuras como Francisco Javier García, Charlie Mariotti, Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, Manfred Matas y Mario Bruno González.

Sobre la posible competencia interna, Sánchez destacó el carácter democrático de Francisco Javier García y confió en que el partido sabrá concertar una candidatura de consenso.

Respecto a los procesos judiciales que enfrenta Castillo desde 2023, por presunta implicación en un caso de corrupción, Sánchez minimizó su impacto político, recordando que el dirigente no ha sido condenado y, por tanto, no tiene impedimento legal para postularse.

“La ley ni la Constitución le prohíben a ningún ciudadano que no haya sido condenado en última instancia presentar una candidatura”, subrayó.