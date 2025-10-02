Exdiputado asegura solo Leonel Fernández representa la esperanza de los dominicanos

Moca, Espaillat.- El expdiputado del partido Fuerza del Pueblo (FP), Carlos Garcia, advirtió que la población dominicana atraviesa momentos críticos bajo el actual gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), en medio de una realidad marcada por el deterioro de la calidad de vida y la pérdida de confianza ciudadana.

De acuerdo al presidente de la dirección provincia de la FP en la provincia Espaillat, los dominicanos viven hoy una situación de inseguridad fuera de control, altos precios en los alimentos de primera necesidad, constantes apagones, tarifas eléctricas elevadas, y un sistema de salud y acceso a medicamentos que excluye a los más pobres, lo que ha generado desesperanza en amplios sectores de la sociedad.

Ante este panorama, proclamó que el expresidente Leonel Fernández, representa la única garantía de cambio real y verdadero progreso para la República Dominicana.

“Leonel y la Fuerza del Pueblo, son el partido de la esperanza, la única alternativa capaz de sacar al país de esta hecatombe y conducirlo hacia un modelo de desarrollo inclusivo, moderno y sostenible”, señala el excongresista.

Reiteró Carlos García, en su llamado a los dominicanos a no rendirse ante las dificultades actuales y a confiar en un liderazgo que, con experiencia y visión, pueda devolverle a la nación la estabilidad y la esperanza que hoy se sienten perdidas.

Por Luis Ramón López