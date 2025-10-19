Diputado rechaza adjudicación de empresa «EMDOC» para renovación de la cédula

El diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Jesús Batista Suriel, afirmó, que es inaceptable la reciente decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de adjudicar el manejo del registro civil de la República Dominicana a una empresa que también opera en Haití.

«Señores, esto es muy serio. Estamos hablando de que se le daría a esa empresa, a través de la JCE, el control de un aspecto fundamental de nuestra soberanía», advirtió Suriel.

Señaló que la relación entre República Dominicana y Haití ha sido históricamente compleja y tensa, marcada por conflictos que han amenazado nuestra soberanía.

«Desde la ocupación haitiana de 1822 a 1844, hemos enfrentado un continuo ataque a nuestra independencia, lo que refuerza la necesidad de proteger nuestro registro civil como un acto de defensa patriótica», expresó el diputado.

Resaltó que las amenazas de falsificaciones y suplantaciones de identidad son preocupaciones constantes que comprometen la integridad de nuestros documentos oficiales.

«No podemos tolerar que la historia se repita, y que la inclusión fraudulenta de nacionales haitianos y otros países en nuestro registro civil se convierta en un desafío directo a nuestra nación», enfatizó el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista.

Subrayó además, que la empresa en cuestión forma parte del consorcio EMDOC, encargado del rediseño y emisión de la nueva cédula en la JCE.

«Esto significa que su influencia se extiende a otros aspectos críticos de nuestra identidad, ya que también opera en el INTRANT, donde su tecnología trabaja dentro del consorcio Mobility ID para licencias de conducir», afirmó el parlamentario.

«Aún más preocupante es que, bajo el contrato PEEX-001-2024, MIDAS Dominicana está obligada a subcontratar a esta misma empresa para fabricar 750,000 libretas oficiales de pasaporte. Permitir que una entidad con intereses cruzados maneje nuestros documentos oficiales significa abrir la puerta a potenciales vulneraciones de nuestra identidad», resaltó el legislador.

El diputado recomendó que viéramos el informe especial de la apreciada periodista Julissa Céspedes sobre este particular, «sin desperdicio». Este informe revela detalles inquietantes sobre las empresas contratadas y su relación con la administración de nuestros documentos oficiales.

Continuó expresando que la identidad dominicana es el tejido que une a nuestra sociedad y debe ser defendida con firmeza.

«La diversidad cultural e historia de nuestro país es motivo de orgullo. Por consecuencia la defensa del registro civil es un baluarte de nuestra identidad nacional», enfatizó.

Finalizó señalando que la decisión de permitir que una empresa con intereses en Haití maneje nuestro registro civil debe ser motivo de preocupación.

«Esta situación no solo es una falta de respeto hacia nuestra historia, sino que también representa un riesgo inaceptable para nuestro futuro como nación», advirtió.

«¡Basta ya! Es absolutamente inaceptable que la misma empresa gestione documentos de identidad para República Dominicana y Haití, dos naciones históricamente marcadas por conflictos y tensiones intermitentes», expresó.

Este contrato no solo es un error estratégico; es un acto de traición que ignora la complejidad de nuestras relaciones con Haití. No podemos permitir que intereses económicos, por encima de la integridad nacional, socaven nuestras fronteras y nuestras identidades.

«Es hora de alzar la voz y rechazar esta aberración que amenaza nuestra soberanía», agregó.

El diputado Suriel hizo un llamado a la JCE y a los actores políticos para que escuchen el clamor del pueblo dominicano.

«La protección de nuestro registro civil es un asunto que debe ser tratado con la seriedad que merece. No podemos permitir que nuestras preocupaciones sean ignoradas en favor de conveniencias administrativas», concluyó.

Señaló que la soberanía nacional es un derecho inalienable que debe ser defendido a toda costa. «Cada acción que tomemos en defensa de nuestro registro civil es un paso hacia la consolidación de nuestra identidad y la protección de nuestra nación», afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad de todos los dominicanos para salvaguardar su herencia y futuro.

«La defensa de nuestro registro civil es un acto de patriotismo, un compromiso con las generaciones pasadas y con las futuras. No podemos permitir que los errores del pasado se repitan», concluyó el diputado de la FNP.

Se recuerda que el pasado viernes 3 de octubre la JCE adjudicó a la empresa EMDOC el contrato para suplir equipos, materiales y servicios para la renovación de la cédula de identidad y cédula de identidad y electoral.