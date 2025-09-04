Santiago rendirá homenaje a “El Cocodrilo” con un mural conmemorativo

El Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Santiago aprobó la construcción de un mural en honor al destacado comunicador Nelson Javier, conocido popularmente como “El Cocodrilo”.

La iniciativa, presentada por el regidor Leonardo Vásquez, representa un merecido reconocimiento a la extensa trayectoria profesional de Javier y a sus valiosos aportes en los ámbitos cultural, social y comunicacional de la Ciudad Corazón.

Con décadas de labor en los medios de comunicación, “El Cocodrilo” se ha consolidado como una de las voces más influyentes y queridas de la región, siendo un referente de compromiso comunitario y de identidad santiaguera.

El mural será ubicado en un espacio emblemático de la ciudad y se suma a los esfuerzos del Ayuntamiento por promover la memoria histórica, cultural y artística de figuras locales, resaltando la importancia de quienes han contribuido al desarrollo de Santiago.

Por Luis Ramón López