Residentes de El Edén y otras urbanizaciones protestan por apagones de más de 12 horas

Santo Domingo Norte. – El malestar por las largas tandas de apagones volvió a estallar este jueves en varias comunidades de Santo Domingo Norte, donde residentes de las urbanizaciones El Edén, Río Bisa y Colinas del Edén II y III protestaron durante la tarde y noche con encendido de neumáticos, cacerolazos y consignas contra el gobierno.

Los manifestantes denunciaron que las interrupciones superan las 12 horas continuas, comenzando a las 7:00 de la noche y extendiéndose hasta después de las 7:00 de la mañana. La situación, aseguran, se ha vuelto insostenible, obligando a familias enteras a pasar las madrugadas en vela en medio del sofocante calor.

“Tenemos tres días sin dormir, los inversores se descargan, los alimentos se dañan en las neveras y al otro día vamos al trabajo rendidos por no poder conciliar el sueño”, relató Ana Guzmán, residente en Colinas del Edén III.

Otros vecinos acusaron directamente a la Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) de aplicar apagones selectivos en sectores que, según ellos, cumplen puntualmente con el pago de la factura eléctrica y que forman parte del programa 24 horas.

“No es justo que paguemos religiosamente la luz y nos castiguen de esta manera. Ya esto no aguanta más”, expresó indignado Julio Ramírez.

El descontento ciudadano se acentuó luego de que el presidente Luis Abinader visitara la central termoeléctrica Punta Catalina, donde pidió disculpas por la crisis energética y prometió que el suministro mejoraría en los próximos días. Sin embargo, vecinos afirman que la realidad ha sido la contraria.

“Desde que el presidente fue a Punta Catalina, los apagones aquí se han duplicado. Él prometió que la situación se iba a resolver y lo que ha pasado es que estamos peor”, aseguró una residente que participaba en la protesta con una vela en mano.

Los comunitarios advirtieron que no se quedarán de brazos cruzados. Según informaron, se están organizando para trasladar sus reclamos directamente a la oficina de Edeeste, ubicada en la plaza del Norte, en la avenida Hermanas Mirabal.

“Hoy protestamos aquí, pero si no nos resuelven, mañana estaremos en las oficinas de Edeeste para que nos escuchen”, advirtió un joven con un caldero en la mano mientras golpeaba con fuerza, acompañado por el coro de vecinos cansados de la oscuridad.