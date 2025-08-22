El Lápiz, Bulova y DJ Adoni animarán el medio tiempo del histórico “Juego del Respeto”

Santo Domingo, RD. – La emoción por el esperado «Juego del Respeto», que se celebrará el sábado 20 de septiembre de 2025 en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, cobra fuerza con el anuncio oficial de que los artistas dominicanos El Lápiz (Conciente), Bulova y DJ Adoni serán parte del espectáculo del medio tiempo.

Asimismo, las figuras de Hony Estrella y Albert Mena actuarán como presentadores de este evento deportivo cultural, que espera ser inolvidable para la diáspora dominicana en Estados Unidos.

Este esperado choque entre los históricos equipos Mauricio Báez y Bameso no solo será un partido oficial del Torneo Superior del Distrito Nacional, sino también una celebración cultural que ofrece un pre-show, un show musical de medio tiempo y un exclusivo after party dentro del recinto.

Hony Estrella y Albert Mena encabezarán la conducción del evento, aportando su amplia trayectoria en los medios dominicanos para darle al acto la energía, cercanía y estilo que merece.

Este espectáculo marcará un paso decisivo en la internacionalización del baloncesto dominicano y en la unión de la comunidad dominicana en el exterior.

“Contar con artistas de esta categoría eleva aún más el nivel del Juego del Respeto. No solo vamos a vivir un evento deportivo de primer orden, sino un espectáculo musical que representa lo mejor de nuestra cultura”, afirmó Jalexis Fernández, organizador del evento.

En esta ocasión, el Prudential Center se convertirá en un escenario de identidad, cultura y deporte; en donde no solo se verá una competencia atlética, sino un acontecimiento de alegría, orgullo y encuentro comunitario.