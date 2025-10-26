Reconocen a COOPADEPE por su 25 aniversario y su apoyo al deporte mocano

Moca, Espaillat.-En un emotivo acto celebrado en el bajo techo del Polideportivo Moca ’85, la Asociación de Baloncesto de Espaillat (ASOBAE) y la empresa Televiaducto, reconocieron a la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples (COOPADEPE), por motivo de su 25 aniversario y su destacado compromiso con el desarrollo del deporte local.

El reconocimiento fue entregado por Francis Díaz, administrador general de Televiaducto, durante la ceremonia de apertura de la semifinal del Torneo de Baloncesto Superior de Moca 2025, evento que congrega a miles de fanáticos y promueve la sana competencia entre los equipos representativos del municipio.

Durante la entrega, se destacó que la visión solidaria y el respaldo constante de COOPADEPE, han sido un motor de desarrollo para las ligas deportivas, fomentando el talento joven y la cohesión comunitaria a través del deporte.

“Este reconocimiento simboliza nuestra gratitud hacia COOPADEPE, una institución que ha sabido combinar el crecimiento económico con la responsabilidad social, apoyando de manera sostenida las actividades deportivas y el bienestar de la juventud mocana”, expresó Francis Díaz, al hacer entrega de la distinción.

ASOBAE y Televiaducto, resaltaron que el aporte de cooperativas como COOPADEPE, fortalece el tejido social de la provincia Espaillat y contribuye a la formación de valores entre los deportistas.

El acto cerró con un mensaje de agradecimiento hacia todos los patrocinadores que, como COOPADEPE, apuestan por el deporte como vía de transformación y desarrollo comunitario.

Con este reconocimiento, se reafirma el compromiso de las instituciones locales en seguir uniendo esfuerzos para mantener vivo el espíritu deportivo y cooperativo que caracteriza a la ciudad de Moca.

Por Luis Ramón López