OPRET y OMSA coordinan integración de autobuses al Sistema Integrado de Transporte

Santo Domingo.- El director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Jhael Isa, realizó una visita al vicepresidente ejecutivo de la Empresa Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Onéximo González, con el propósito de avanzar en la planificación y coordinación operativa del Sistema Integrado de Transporte (SIT), a fin de establecer un plan integral de servicios para Santo Domingo y Santiago.

“Estamos trabajando junto a todas las instituciones que componen el sector transporte y movilidad del país para garantizar la integración de los diferentes sistemas de movilidad con los que contamos para mayor beneficio de los usuarios”, manifestó Isa después del encuentro.

“Estamos en el l momento de que el Metro de Santo Domingo, las diferentes líneas del Teleférico y las unidades de la OMSA, conformen un único sistema que conlleva la operatividad tecnológica del mismo y la unificación y entrada en vigor de la tarifa unificada de transporte”, agregó.

El director de la Opret enfatizó que la visión del presidente Luis Abinader es priorizar el Sistema Integrado de Transporte (SIT), enlazando los servicios y las instituciones operadoras de los sistemas de movilidad tanto en Santo Domingo como en Santiago.

“Este proceso de integración nos permitirá garantizar un servicio de calidad a los usuarios, con una misma tarifa, reduciendo el gasto de transporte, que representa hasta el 25 % de la canasta familiar de cada dominicano”.

Durante el encuentro se coordinó la integración de más de 400 kilómetros de rutas de la OMSA, para que sean incorporadas como rutas alimentadoras del Metro y Teleférico de Santo Domingo, juntamente con los corredores de operadores privados, que también formarán parte del sistema.

“Todo esté movimiento se está haciendo bajo la planificación y y regulación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).