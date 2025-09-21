Medio Ambiente desarrolla jornada limpieza en Boca Chica en el Día Internacional de Limpieza de Playas

Joel Feliz Ledesma, destaca el compromiso del Ministerio de Medio Ambiente y de las instituciones y voluntarios que se sumaron a la jornada.

Boca Chica. – Boca Chica. – El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con diversas organizaciones sociales y empresas privadas, llevó a cabo su tradicional Jornada Nacional de Limpieza de Playas, Costas y Riberas de Ríos, en conmemoración del Día Internacional de Limpieza de Playas, celebrado cada tercer sábado de septiembre.

La actividad, realizada en la playa de Boca Chica, contó con la entusiasta participación de colaboradores de la Oficina Provincial de Medio Ambiente en la provincia de Santo Domingo, brigadistas, técnicos y representantes de la empresa TSK y de la Fundación Proyecto San Felipe. En conjunto, se logró la recolección de 1,300 libras de desechos, entre plásticos, sólidos y orgánicos, con una importante presencia de foam y botellas plásticas.

El acto de apertura estuvo encabezado por el director provincial de Medio Ambiente en Santo Domingo, Joel Feliz Ledesma, quien destacó el compromiso de las instituciones y voluntarios que se sumaron a la jornada. El funcionario valoró la iniciativa como una acción concreta de preservación ambiental y un llamado a la ciudadanía sobre la necesidad de reducir el uso de materiales contaminantes.

Joel Feliz Ledesma también ponderó el trabajo que desde el Ministerio y bajo la dirección de su titular, Paino Henríquez, se viene desarrollando en beneficio de la protección y preservación del medio ambiente, resaltando que desde la provincia Santo Domingo se ejecutan de manera firme y responsable los lineamientos trazados por la institución.

“Este esfuerzo es de gran importancia para el país. Debemos generar conciencia en torno a la urgente necesidad de disminuir el uso de plásticos de un solo uso y del foam. No podemos permitir que materiales que tardan hasta 500 años en degradarse continúen afectando de manera irreversible nuestros recursos naturales”, expresó Feliz Ledesma.

Asimismo, informó que este tipo de operativos constituye el punto de partida de un programa más amplio que será implementado en distintas playas del territorio nacional, con el objetivo de reforzar las políticas de conservación y garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas costeros.

El Ministerio de Medio Ambiente reafirma con esta jornada su compromiso de trabajar junto a los diferentes sectores de la sociedad en la promoción de una cultura de cuidado y protección del medio ambiente, garantizando así un legado de sostenibilidad para las presentes y futuras generaciones.

Más allá de las fundas llenas de desechos retirados de la arena, lo que quedó fue un mensaje claro: proteger las playas y ríos del país es una tarea colectiva, urgente y posible.