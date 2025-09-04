Gobierno dominicano firma contrato clave para la exploración de petróleo y gas en el país

Santo Domingo. – El Gobierno dominicano anunció la firma de un contrato con el consorcio Global Min para la exploración y eventual explotación de petróleo y gas en el país, en una apuesta por aprovechar sus recursos naturales bajo estrictos estándares internacionales de sostenibilidad, protección ambiental y seguridad industrial.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría, afirmó: “Este es un paso más para consolidar la independencia económica y la seguridad energética del país. No renunciaremos al impulso de las energías verdes; seguiremos avanzando en ese terreno. Pero es estratégico explorar todo nuestro potencial energético para impulsar aún más el desarrollo nacional”.

En 2024, República Dominicana registró una capacidad de generación de 1,396 MW mediante fuentes renovables (solar, eólica y biomasa), lo que representa un aumento superior al 137 % respecto al 2020. En un solo día se alcanzó un récord histórico de 1,101 MW de energía renovable, equivalente al 46,5 % de la potencia en línea. Además, se están construyendo proyectos de generación a gas natural por 2,179 MW, de los cuales más de 600 MW entrarán en operación este año, fortaleciendo la estabilidad del sistema eléctrico y la competitividad económica dominicana.

El encargado de la cartera energética recordó, asimismo, durante el Gobierno de Luis Abinader se han incorporado aproximadamente 841 MW de energía renovable, casi el doble de la capacidad instalada en 2020 y se prevé agregar 612 MW más durante 2025, y otros 1,549 MW entre 2026 y 2028.

En apoyo a este impulso energético, el presidente Abinader promulgó la Ley 37-25, que modifica el artículo 4 de la Ley 4532 de 1956. Esta reforma moderniza el marco legal para la exploración y explotación de hidrocarburos, establece un régimen transparente y competitivo, otorga igualdad de condiciones a empresas nacionales y extranjeras, y exige que las empresas extranjeras tengan al menos 15 % de participación accionaria dominicana.

En ese sentido, el ministro Santos destacó que estas reformas atraen mayor inversión, dinamizan la economía e impulsan el desarrollo sostenible del país. Gracias a este respaldo jurídico, se llevó a cabo la Primera Ronda Petrolera, donde se licitaron bloques CB1 y CB2, localizados en están localizados en las provincias Montecristi, Dajabón, Valverde, Puerto Plata y Santiago de los Caballeros, y que tienen un alto potencial en hidrocarburos líquidos y gaseosos.

El acuerdo con Global Min establece que el consorcio asumirá todos los costos, inversiones y riesgos de las operaciones, aportando tecnología, equipos y capital. Además, el contrato, que será enviado al Congreso Nacional para su aprobación, contempla una concesión de once años para los dos bloques.

Global Min, consorcio conformado por la empresa dominicana del mismo nombre y la estadounidense Lumina Geophysical, suma amplia experiencia en América Latina y el Caribe en exploración hidrocarburífera bajo altos estándares de sostenibilidad, seguridad industrial y responsabilidad social, utilizando tecnología de vanguardia.

Este proyecto representa una estrategia energética integral, al impulsar la seguridad eléctrica del país, fomentar la competitividad económica y reforzar la matriz renovable. La acción se desarrolla dentro de un marco jurídico moderno y sostenible, y los beneficios para el país serán tangibles, sin comprometer los principios de protección ambiental y desarrollo social.