Edward Ramírez narra en detalle el calvario vivido durante su detención por parte de la Policía Nacional

Santo Domingo.– El periodista Edward Ramírez, de El Nuevo Diario, calificó como una grave violación a sus derechos fundamentales la privación de libertad de la que fue víctima por parte de agentes de la Policía Nacional.

Tras ser reportado como desaparecido desde el miércoles en la noche, Ramírez fue localizado más de 30 horas después en el destacamento del ensanche Naco, donde permanecía bajo custodia de la Policía Nacional sin que sus familiares o amigos supieran su paradero.

El comunicador rompió el silencio a través de un video publicado en sus redes sociales este sábado, en el que narró con detalles cómo, pese a identificarse como periodista y colaborar con las autoridades, fue detenido sin explicación, incomunicado, despojado de su teléfono celular y confinado en una celda sin comida ni acceso a una llamada.

“La verdad está ahí y es lo que yo quiero, que al final de cuentas salga la verdad a la luz. Lo digo responsablemente que a mí se me privó de mi libertad por capricho personal de los agentes que estaban ahí y lo digo responsablemente sin importar las consecuencias que esto tenga”, afirmó.

Según explicó, el miércoles por la noche se encontraba corriendo alrededor del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, como parte de su rutina como atleta medio maratonista, cuando un individuo comenzó a lanzar piedras en las inmediaciones del lugar. Al intentar huir de la situación junto a otros corredores, fue interceptado por un agente policial armado.

“Levanté las manos, me identifiqué como periodista, entregué mis documentos, incluso mi mochila con mis pertenencias, pero eso no impidió que me subieran a un camión policial”, relató.

Ramírez fue conducido junto a otros detenidos en un recorrido por distintos puntos del Distrito Nacional como parte de un operativo. Estuvo desde la medianoche hasta las 6:00 a.m. del jueves dando vueltas en el camión, sin saber el motivo de su detención ni poder comunicarse con nadie.

Durante ese tiempo, asegura que se le negó reiteradamente el derecho a comunicarse con su familia o con algún superior que pudiera confirmar su identidad. “Me tomaron una foto, me incautaron el teléfono, y nunca más lo volví a ver. Pedí hacer una llamada en múltiples ocasiones, pero no me lo permitieron”, señaló.

Según su testimonio, al llegar al destacamento de Naco a las 6:00 de la mañana del jueves, fue requisado y nuevamente se identificó como periodista. No obstante, afirma que fue ignorado por los agentes y que incluso uno de ellos, identificado como “Paniagua”, le dijo que “era un ladrón” a pesar de las evidencias que demostraban lo contrario.

“Yo estaba allí, sin comer, sin poder comunicarme, mientras veía salir a otras personas con antecedentes penales. A mí se me dejó encerrado como si fuera un criminal. Lo digo con responsabilidad, a mí se me privó de mi libertad por capricho de los agentes presentes”, expresó con firmeza.

El comunicador afirmó que fue tratado con desdén y sospecha, y que sus documentos, incluyendo una acreditación oficial de un evento internacional celebrado en Santiago, no fueron tomados en cuenta. “Nunca he tenido problemas con la ley. Incluso, he colaborado con la Policía Nacional en otras ocasiones. Pero en este caso se ignoró todo”, apuntó.

Ramírez enfatizó que su crítica no va dirigida a toda la Policía Nacional, sino a los agentes involucrados en su detención. Asegura que no fue víctima de una confusión, sino de una decisión arbitraria por parte de oficiales que desoyeron sus derechos básicos.

“Mi familia no sabía dónde estaba. Mis compañeros de trabajo tampoco. Lo único que yo pedía era una llamada para evitar todo este caos”, expresó.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido una versión oficial sobre este caso, que se suma a otras denuncias sobre procedimientos policiales cuestionables en distintos puntos del país.

Por Roberto Tiburcio