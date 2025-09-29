Doctora Yubelkis Aquino lanza candidatura a la presidencia del Colegio Médico

La respaldan 23 movimientos gremiales, tres expresidentes y 14 miembros de la actual junta directiva del Colegio Médico

Santo Domingo Este.- La doctora Yubelkis Aquino lanzó este domingo su candidatura a la presidencia del Colegio Médico Dominicano (CMD) para el periodo 2025-2027, con el apoyo de un Gran Bloque Unitario compuesto de 23 movimientos gremiales, tres expresidentes y 14 miembros de la actual junta directiva.

La actividad, efectuada en el Salón Durán Bracho del Colegio Médico Dominicano, reunió también a cinco ex precandidatos que abogan por una necesaria transformación de ese gremio.

Asimismo, estuvieron presentes en el evento los principales líderes nacionales y los candidatos provinciales y regionales del Colegio Médico que respaldan la candidatura de la doctora Aquino.

“Los médicos de este país, a partir de hoy que iniciamos la campaña electoral, pueden esperar de este gran grupo Unitario y una servidora un colegio que va a ser transformado para el bienestar y la salud del pueblo dominicanos”, aseguró la doctora Aquino.

Agregó que todos los médicos coinciden en que ha llegado el momento de cerrar filas, fortalecer la unidad gremial y encaminar al colegio hacia una renovación institucional que recupere su liderazgo en la defensa firme, estratégica y decidida de los profesionales de la salud.

En su intervención, la doctora Aquino presentó a los médicos un programa de gestión que redefine las prioridades gremiales y plantea soluciones concretas a demandas históricas.

El programa está sustentado en seis ejes estratégicos: modernización administrativa y descentralización de las seccionales indexación salarial y reconocimiento pleno de los médicos generales; sistema de previsión y protección social para pensionados con seguro de salud premium e indexación de pensiones, defensa de los médicos residentes, garantizando mejores condiciones de formación, descanso postguardia e incentivos justos; modernización de la ARS-CMD.

También en la revisión del tarifario nacional e implementación de un código único para médicos, clínicas y aseguradoras; y elevación de la inversión en salud al 5 % del PIB, junto a reformas de seguridad social, salud y pensiones, además de la despenalización del acto médico antes de la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal.

“La necesaria transformación del Colegio Médico Dominicano no es opcional, es el mandato de una generación que exige dignidad, justicia y respeto profesional. Nuestra candidatura, respaldada por la mayoría de los movimientos médicos, representa unidad, firmeza y compromiso con cada colega”, sostuvo Aquino.

“Por eso, ganaremos las elecciones del 12 de noviembre, porque la unidad médica se ha convertido en nuestra mayor fortaleza y en la garantía de que iniciaremos este proceso de cambio que el Colegio Médico y el sistema de salud reclaman”, agrega.

Con este lanzamiento, la doctora Yubelkis Aquino, quien busca ser la tercera mujer que dirige el CMD en sus 134 años de historia, se presenta como la candidata de mayor proyección en el proceso electoral del Colegio Médico Dominicano.

Además, el programa contempla iniciativas para médicos generales, residentes y pensionados, y sitúa en el centro del debate gremial la modernización institucional, la dignificación profesional y la justicia social, con la visión de un CMD más cercano a las necesidades de la población y listo para liderar con firmeza el nuevo ciclo gremial que exige el país y la profesión médica.