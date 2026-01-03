Abinader fija posición sobre captura de Maduro, dice RD nunca reconoció su legitimidad

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader afirmó este sábado que el Gobierno dominicano mantiene un seguimiento permanente a la evolución de los acontecimientos en Venezuela y reiteró que la República Dominicana nunca reconoció la legitimidad de la proclamación de Nicolás Maduro tras las elecciones celebradas en julio de 2024.

A través de la red social X, antigua Twitter, el mandatario recordó que, en coherencia con esa posición, el país impulsó la Declaración de Santo Domingo en agosto de ese mismo año, iniciativa que demandó el respeto a la voluntad expresada en las urnas por el pueblo venezolano.

El jefe de Estado destacó que la solidaridad entre los pueblos dominicano y venezolano es histórica y reafirmó la disposición del país a colaborar con los esfuerzos dirigidos al restablecimiento de la democracia, la paz y la concordia nacional en territorio venezolano.

El presidente Abinader enfatizó que la República Dominicana mantendrá una postura firme en defensa de los valores democráticos, por lo cual aseguró que el país estará siempre del lado de la democracia, en cualquier escenario y circunstancia.

«República Dominicana estará siempre del lado de la democracia, donde sea, cuando sea y ante quien sea», afirmó el mandatario.

«El Gobierno dominicano sigue de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela. Nuestro país nunca reconoció la legitimidad de la proclama de Nicolás Maduro como presidente tras las elecciones de julio de 2024. En consonancia con ello, promovimos la Declaración de Santo Domingo de agosto del mismo año, que exigió el respeto a la voluntad expresada en las urnas”, posteó el presidente Abinader en la referida red social.

“La solidaridad entre los pueblos dominicano y venezolano es histórica. Hoy reiteramos nuestra disposición a colaborar con el restablecimiento de la democracia, la paz y la concordia nacional en Venezuela. República Dominicana estará siempre del lado de la democracia. Donde sea, cuando sea y ante quien sea», agregó.