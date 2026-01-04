Águilas quitan invito a Leones, Toros vencen a Gigantes

Santo Domingo. – Oscar de la Cruz lanzó seis entradas magistrales de apenas dos imparables y Aderlin Rodríguez tuvo una tarde perfecta al batear de 5-4, para guiar a las Águilas Cibaeñas a una victoria 4-1 sobre los Leones del Escogido, en el sexto partido del Round Robin del campeonato 2025-26 de la LIDOM, celebrado la tarde-noche del sábado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Con el triunfo, las Águilas le quitaron el invicto a los Leones, que no perdían en el Todos contra Todos desde el 17 de enero de 2025, precisamente ante los propios cibaeños, en Santiago, con marcador 1-0.

Aunque el Escogido (5-1) se mantiene en la cima de la tabla, las Águilas mejoraron su récord a 3-3, acercándose a la pelea por la clasificación. Los Toros del Este ocupan el segundo lugar con marca de 4-2, mientras que los Gigantes del Cibao continúan sin victorias (0-6).

En el aspecto histórico del Round Robin, las Águilas asumieron el liderato general en victorias con récord de 285-238, superando a los Tigres del Licey (283-241), mientras que los Leones registran 229-225. La serie particular de esta semifinal está igualada 1-1 y, en el historial total de semifinales, las Águilas dominan 64-49.

Aderlin Rodríguez se unió a Bryan de la Cruz (Toros del Este) y Sócrates Brito (Leones del Escogido) como los únicos jugadores con juegos de cuatro hits en esta semifinal. El último jugador de las Águilas en lograrlo había sido Jonathan Villar, el 14 de enero de 2018 frente al Licey, también en Santo Domingo.

Oscar de la Cruz (1-0) enfrentó a 20 bateadores, concedió una base por bolas y ponchó a cuatro, en una actuación que marcó su primera victoria del Round Robin. El salvamento fue para Burch Smith (1), quien trabajó el noveno episodio con un hit, una base por bolas y un ponche.

La derrota fue para el mexicano José Urquidy (0-1), quien apenas pudo sacar dos outs en el primer episodio, tras permitir tres hits, tres carreras limpias y otorgar una base por bolas.

Por las Águilas, además de Rodríguez, destacaron Leody Taveras (4-1, triple, anotada y base por bolas), Geraldo Perdomo (5-2), Ezequiel Durán (4-1, anotada y remolcada) y Jonatan Clase (4-1, empujada).

Por los Leones, Raimel Tapia bateó de 4-3, José Marmolejos se fue de 3-1 con doble, anotada y base por bolas, mientras que Franchy Cordero produjo la única carrera roja.

Toros vencen a Gigantes

Los Toros del Este se impusieron este sábado con marcador de 3 carreras por 1 a los Gigantes del Cibao, en un partido disputado en el Estadio Julian Javier de San Francisco de Macoris.