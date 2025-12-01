Nasry Asfura, el candidato apoyado por Trump encabeza elecciones de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato del Partido Nacional, Nasry «Tito» Asfura, encabeza los resultados de las elecciones en Honduras este domingo 30 de noviembre, muy seguido del candidato liberal Salvador Nasralla, cuando se llevan escrutadas más de 7 mil urnas en todo el país.

La información fue oficializada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en una cadena nacional que en principio estaba convocada para las 9:00 de la noche, pero que después la convocaron para las 10:00.

El CNE tuvo en vilo a la población hondureña porque por más de 30 minutos solo se escuchaba el llamado a la cadena, sin que aparecieran en las pantallas y en las radios los consejeros.

En la cadena nacional estuvieron los tres consejeros, la presidenta Ana Paola Hall, del Partido Liberal, el secretario Marlon Ochoa, del partido Libertad y Refundación (Libre), y Cossette López, del Partido Nacional.

De acuerdo a los datos a las 11:00 de la noche, Tito Asfura lleva el 40.6 de los votos, equivalente a 530,073 sufragios; Salvador Nasralla con el 38.8 por ciento para 506,316 votos; le sigue Rixi Moncada del partido Libre alejada en un tercer lugar con el 19.6 por ciento, equivalente a 255,972 votos; Nelson Ávila del Pinu con el 0.8 por ciento que representan 10,698 votos y Mario Rivera de la Democracia Cristiana con el 0.2 que equivalen a 2,152 votos.

La reacción con estos datos no se ha hecho esperar y la candidata del oficialismo prefirió guardar silencio y en un mensaje en la red social de X dijo que será hasta el lunes de diciembre que se pronunciará. Los dirigentes del Partido Nacional, sin embargo, han estallado de júbilo y alegría y han asegurado que están ganando en 14 de los 18 departamentos del país.

El liderazgo del Partido Liberal, Salvador Nasralla, ha expresado que todavía es muy temprano para declararse alguien como ganador, considerando que falta el 65 por ciento de las actas por publicarse.

Nasralla venía encabezando las elecciones a lo largo de la campaña, pero ha sido el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apenas tres días antes de las elecciones el que habría dado un empuje a Asfura, al expresarle su apoyo y subrayar que se oponía a Moncada por sus vínculos con el gobierno de Venezuela y señalar que Nasralla no era una persona confiable.

Sin embargo, por tratarse de datos preliminares y estar a solo dos puntos de diferencia, es muy temprano todavía para que un candidato se declare ganador.