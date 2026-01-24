Chelsy Bautista denuncia robo de prendas durante allanamiento por error en su residencia

Santo Domingo.– La cantante y actriz Chelsy Bautista, hija de la comediante Cheddy García, denunció que fue víctima de un allanamiento erróneo y del presunto robo de prendas de valor, durante un operativo realizado por las autoridades en horas de la madrugada, según relató a través de su cuenta de Instagram.

De acuerdo con su testimonio, el hecho ocurrió mientras se encontraba durmiendo sola en su apartamento, cuando escuchó fuertes golpes en la puerta de su vivienda. Al levantarse para verificar lo que ocurría, Bautista aseguró haber escuchado gritos identificándose como policías, incluyendo la voz de una mujer, lo que la llevó a abrir levemente la puerta.

En ese momento, dijo haber visto a varios hombres encapuchados, vestidos de negro y portando armas largas, apuntando hacia la entrada de su apartamento, por lo que procedió a cerrar la puerta de inmediato. Sin embargo, afirmó que la puerta fue derribada violentamente de una patada, lo que puso en riesgo su integridad física.

“Gracias a Dios que me moví a un lado, porque con ese golpe me pudieron haber matado”, expresó la artista, quien indicó que se encontraba semidesnuda al momento del ingreso forzado.

Bautista relató que los agentes ingresaron armados a su vivienda, registraron todas las áreas, incluidos los dormitorios y clósets, y la separaron para interrogarla. Posteriormente, al revisar los documentos del operativo, la magistrada Belkis Ulloa, señalada como responsable del mismo, habría reconocido que se trató de una vivienda equivocada, ya que la persona que buscaban residía en otro apartamento del edificio.

Según explicó, las autoridades ofrecieron disculpas por lo ocurrido y se comprometieron a reparar los daños causados a la puerta del inmueble. No obstante, horas más tarde, al revisar su habitación, la joven aseguró haberse percatado de la desaparición de varias prendas, entre ellas una cadena y un guillo.

Indicó que, para ese momento, tanto la magistrada como los hombres armados ya se habían retirado del lugar. Tras comunicarse nuevamente con la funcionaria para denunciar la desaparición de los objetos, esta le habría solicitado que enviara un correo electrónico, sin que hasta el momento haya recibido respuesta.

“Entonces yo quiero saber, cuando la misma autoridad es la que te roba, ¿dónde uno va a denunciar?”, cuestionó Bautista, al tiempo de calificar el hecho como una doble vulneración: primero por el allanamiento erróneo y violento, y luego por el presunto robo de sus pertenencias.

La denuncia ha generado reacciones en redes sociales, donde usuarios han expresado preocupación por el procedimiento utilizado y han exigido una investigación transparente sobre lo ocurrido.

Por Roberto Tiburcio