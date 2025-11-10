Lanzadores Clase y Ortiz podrían enfrentar 65 años de prisión por amaño de apuestas en MLB

Los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz, podrían enfrentar hasta 65 años de prisión si son declarados culpables de todos los cargos presentado hoy por la fiscalía de Brooklyn, relacionados con un plan para amañar apuestas sobre pitcheos en juegos de la Major League Baseball (MLB).

Ortiz fue arrestado en Boston este domingo por la mañana, mientras Emmanuel Clase, quien según reportes está en su residencia en Rio San Juan, República Dominicana, es requerido por las autoridades.

La acusación de 23 páginas presentada contra Clase y Ortiz en el Distrito Este de Nueva York detalla el presunto plan mediante el cual los lanzadores lanzaban bolas intencionalmente para que los apostadores pudieran apostar a si los lanzamientos serían bolas o strikes.

Según la fiscalía, el plan comenzó en mayo de 2023, con Clase, y posteriormente incluyó a Ortiz.

La fiscalía alega que Ortiz recibió $5,000 por lanzar una bola intencional el 15 de junio y Clase otros $5,000 por facilitar la acción. Según la acusación, repitieron el acto el 27 de junio, recibiendo cada uno $7,000 por ese lanzamiento.

En la acusación figuran supuestos mensajes de texto de Clase a uno de los apostadores. En uno de ellos, diez minutos antes del partido, Clase confirmó a uno de los apostadores que estaba listo para cumplir su papel en el plan ese día.

Tal como habían acordado, Clase entró al juego y lanzó una bola que picó en la tierra para comenzar su turno. Sin embargo, en esta ocasión, el bateador Andy Pages, de los Dodgers, hizo swing, perdiendo así la apuesta.

Cuando el apostador le envió un mensaje de texto a Clase para expresar su frustración, éste le respondió aproximadamente diez minutos después del partido con un “GIF” de un perrito triste.

Tanto Clase como Ortiz habían estado de baja remunerada de los Cleveland Guardians desde el verano mientras se llevaban a cabo las investigaciones. Los lanzadores enfrentan a cargos de fraude, conspiración y soborno.