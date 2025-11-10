Muere de un infarto el excoronel Juan Antonio Estévez, conocido como “Juancho el loco”

El coronel retirado de la Policía Nacional, Juan Antonio Estévez Santiago, conocido popularmente como “Juancho el loco”, falleció de un infarto, según informó el comunicador Rafael Guerrero a través de su programa de YouTube “Corrupción al Desnudo”.

Estévez Santiago se hizo viral en septiembre del año pasado, luego de que circulara un video en el que se le veía bastante airado y amenazando de muerte a un conductor, tras haber disparado varias veces a los neumáticos del vehículo.

En aquel momento, el exoficial, de 71 años de edad, y quien se desempeñaba como encargado de seguridad del Ministerio de Hacienda, fue sometido a la justicia acusado de intento de homicidio.

Rafael Guerrero ha señalado en repetidas ocasiones que Estévez Santiago presuntamente mutiló a decenas de jóvenes durante su tiempo activo en la Policía Nacional.

Según testimonios de varias víctimas entrevistadas por el comunicador, el exoficial les disparaba a quemarropa, provocándoles la pérdida de extremidades, sin que la justicia actuara en su contra.

Guerrero también afirma que Estévez formó parte de una supuesta unidad especial de la Policía denominada “Los Cirujanos”, que se dedicaba a perseguir a jóvenes con antecedentes delictivos y dejarlos inválidos.