Asonahores rechaza modificación a la Ley de Residuos Sólidos aprobada por los diputados

Santo Domingo, RD. – La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES) manifestó hoy su oposición a la reciente aprobación, por parte de la Cámara de Diputados, del proyecto de ley que modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos No. 225-20, sin la debida profundidad técnica y análisis de impacto, alertando sobre los riesgos que esta reforma representa para la sostenibilidad ambiental, la competitividad del sector y la autonomía municipal.

Tras un análisis detallado del proyecto, advierte que múltiples disposiciones aprobadas promueven prácticas a todas luces monopólicas y afectan directamente el manejo eficiente de los residuos sólidos, comprometen los compromisos ambientales asumidos por el país y el sector y fragmentan los esfuerzos conjuntos entre el sector público y privado.

Este proyecto, tal como ha sido aprobado, debilita la gobernanza en materia de residuos, desconoce operaciones de valorización de complejos turísticos, pone en riesgo certificaciones internacionales de sostenibilidad y crea escenarios de descoordinación institucional que impactarían negativamente la competitividad turística del país, además de pignorar el presupuesto del estado sin un análisis previo del impacto económico en la economía nacional.

El gremio advierte sobre riesgos de concentración de mercado y violaciones al principio constitucional de libertad de empresa, promoviendo prácticas monopólicas, al incluir limitaciones a la operación de múltiples gestores y restricciones para nuevas infraestructuras de valorización, colocando en riesgo las iniciativas del sector turismo de innovación a través de la valorización de residuos.

Manifestó su sorpresa ante la inacción del congreso frente a los efectos adversos del sargazo y su impacto sobre el turismo, al no declarar a esta macroalga como residuo y no establecer la posibilidad de valorizarlo. Las inversiones turísticas y hoteleras destinan recursos millonarios para mantener y preservar la costa frente a la llegada de toneladas de sargazo y que la normativa vigente, al no disponer al sargazo como residuo, no permite mecanismos para su disposición final.

Calificó además como desproporcionada la contribución especial de las empresas para el manejo de residuos indicando que deben de realizarse en base a la cantidad de residuos que producen, de lo contrario generan desigualdad. Agregó que en el caso del establecimiento de una tasa por el tamaño de la empresa no debe de ser jamás por los ingresos brutos pues crean una distorsión de empresas que únicamente comisionan, como es el caso de las agencias de viajes y tour operadores.

ASONAHORES hace un llamado a los legisladores para que las decisiones futuras sean tomadas con base en un proceso de diálogo técnico, abierto, plural y participativo, al reiterar su disposición para trabajar en conjunto con las autoridades y los demás sectores, con el objetivo de que se construya una legislación equilibrada que promueva el desarrollo sostenible, las prácticas antimonopólicas y la correcta gestión de residuos sólidos en la República Dominicana.