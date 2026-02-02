Leonel Fernández acusa al Gobierno de usar la Ley de Residuos Sólidos con fines electorales

Santo Domingo.– El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández advirtió que el actual Gobierno estaría utilizando leyes, contratos y recursos del Estado con fines electorales, en un patrón que busca influir en los resultados de los comicios municipales y proyectar una victoria anticipada en las elecciones presidenciales de 2028.

Al pronunciar un discurso durante el acto de juramentación del exsenador por la provincia Barahona, José del Castillo Saviñón, el líder opositor expresó su preocupación por lo que calificó como un uso abusivo del poder, señalando específicamente la Ley de Residuos Sólidos como un mecanismo para transferir fondos a alcaldías oficialistas con miras a las elecciones de febrero de 2028.

En ese contexto, recordó que en 2024 el Gobierno adelantó la renovación del contrato con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM), que vencía en 2030, extendiéndolo hasta el año 2060, lo que le permitió recibir de manera inmediata unos 750 millones de dólares.

Ese acuerdo, explicó, fue justificado públicamente con la promesa de ejecutar importantes obras de infraestructura, como la construcción de puentes, hospitales y el asfaltado de comunidades, las cuales no se materializaron.

Indicó que, ante el incumplimiento de esas promesas, el propio Gobierno ha anunciado acciones legales contra la empresa concesionaria, pese a haberle otorgado un contrato por más de tres décadas sin revisiones sustanciales.

A su juicio, la verdadera razón de esa operación financiera fue la obtención de recursos para la campaña electoral de 2024, lo que calificó como un hecho grave y peligroso para la democracia.

En ese sentido, aseguró que la oposición no permitirá que se repita ese esquema y llamó a respetar la Constitución y las leyes electorales.

El dirigente político sostuvo que la estabilidad democrática del país depende de la integridad de los procesos electorales y del respeto a las reglas del juego.

Advirtió que cuando el poder se impone mediante el uso de recursos estatales, se erosiona la legitimidad de origen de las autoridades y se abre la puerta a escenarios de inestabilidad política, que la sociedad dominicana no desea repetir.

Durante su intervención también abordó la situación económica y social del país, señalando el alza en los precios de productos básicos como el pollo y los huevos, así como la escasez recurrente de alimentos.

Criticó las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar el problema, como la importación de pollo sin aranceles, al considerar que afecta a los productores nacionales y no resuelve la raíz del problema.

Planteó que una política adecuada habría sido apoyar directamente al sector avícola nacional mediante la importación de insumos esenciales para la producción, lo que habría incrementado la oferta, reducido los precios y fortalecido a los productores locales.

En el acto político, Del Castillo Saviñón pasó a formar parte de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, mientras que su esposa se integró a la Dirección Central de la organización.

La juramentación incluyó además a cientos de seguidores, entre ellos exmiembros de la estructura partidaria del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), autoridades municipales, dirigentes intermedios y estructuras de base provenientes de la región Enriquillo, el Distrito Nacional y otras demarcaciones del país.

Por Roberto Tiburcio