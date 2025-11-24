Senador Carlos Gómez entrega recursos para culminar remozamiento de capilla en La Ortega, Moca

La Ortega, Moca.-El senador de la provincia Espaillat, Carlos Gómez, realizó la entrega de un aporte metálico destinado a la culminación de los trabajos de remozamiento de la capilla del templo católico Nuestra Señora de la Altagracia, en un acto realizado junto al alcalde del distrito municipal de La Ortega, Fermín Muñoz.

El donativo, entregado directamente a los responsables de la comunidad parroquial, permitirá avanzar en la fase final de adecuación del espacio sagrado, que por años ha sido punto de encuentro espiritual para las familias de la zona.

El senador Gómez, destacó que este apoyo reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los valores comunitarios y la preservación de los espacios religiosos de la provincia.

“Queremos que cada espacio sagrado sea un lugar digno para todos los feligreses. Que las familias puedan reencontrarse con Dios, fortalecer su espíritu y mantener viva la tradición católica que caracteriza a nuestras comunidades”, expresó el legislador.

De su lado, el alcalde del distrito municipal, Fermín Muñoz, valoró el respaldo del senador y resaltó que la culminación del remozamiento permitirá devolver a la comunidad un templo renovado, acorde con sus necesidades espirituales y culturales.

La comunidad católica de La Ortega, agradeció el gesto, al considerar que este tipo de iniciativas contribuye al bienestar colectivo y a la preservación de los símbolos que han acompañado el desarrollo histórico del distrito.

Por Luis Ramón López