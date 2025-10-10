San Cristóbal convoca encuentro ciudadano para exigir inversión en patrimonio histórico

San Cristóbal, RD. – Representantes de los sectores civil, cultural y empresarial de San Cristóbal han convocado un encuentro de cohesión social con el objetivo de formalizar una solicitud urgente al presidente Luis Abinader, para que asigne recursos para la restauración y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de la provincia.

La reunión, programada para el miércoles 15 de octubre a las 9:00 a.m. en el restaurante Buen Gusto, busca movilizar a la ciudadanía en torno al rescate de monumentos emblemáticos como las Cuevas del Pomier, la Casa de Caoba y los antiguos ingenios coloniales, que de acuerdo a los organizadores se encuentran en estado de abandono y representan oportunidades clave para el desarrollo turístico y cultural de la región.

La iniciativa se enmarca en la Ley 40-23, que declara a San Cristóbal como provincia ecoturística, y aspira a sentar un precedente de organización cívica en el país.

“La inversión en nuestro patrimonio es una inversión social prioritaria. Hacemos un llamado firme al Senador y a los diputados de San Cristóbal para que gestionen activamente en el Presupuesto General del Estado del año 2026 una mayor inversión social, garantizando la partida necesaria para la restauración de estos monumentos”, expresó Emiliano de la Rosa, representante del Comité Pro Museos de San Cristóbal.

Por su parte, el abogado William Alcántara, en representación del Clúster Turístico de San Cristóbal, destacó la importancia de la unidad provincial como factor decisivo para el éxito de la gestión:

“La sociedad sancristobalense tiene la firme esperanza de ver la cohesión de todos los sectores -cultural, empresarial y político- en favor de una mayor inversión social. El rescate de este patrimonio es un motor económico y un pilar de nuestra identidad, y requiere el compromiso unificado de la provincia para ser una realidad”, dijo Alcántara.

La convocatoria busca establecer una agenda conjunta que garantice la conservación de la herencia histórica de San Cristóbal, reafirmando el valor del patrimonio como eje de desarrollo sostenible y cohesión comunitaria.