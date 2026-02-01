Más de 735 mil jóvenes dominicanos se formaron en INFOTEP durante 2025

Según resultados del Estudio de Seguimiento a Egresados 2025, más de siete de cada diez egresados lograron insertarse en el mercado laboral

Santo Domingo. – Más de 735 mil jóvenes dominicanos, con edades entre 15 y 35 años, participaron en programas de formación del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) durante 2025, lo que representa alrededor del 68 % del total de personas formadas a nivel nacional, con resultados significativos en términos de inserción laboral.

Las cifras corresponden al período enero-diciembre 2025, durante el cual 422,727 participantes tenían entre 15 y 25 años, mientras que 312,817 se ubicaban en el rango de 26 a 35 años, consolidando a la juventud como el principal segmento atendido por la institución. En ese contexto, se destaca además una amplia participación femenina, ya que las mujeres representaron el 58 % del total de participantes.

Estos datos se resaltan en el marco del Día Nacional de la Juventud, que se celebra este 31 de enero, y reflejan, según afirmó el director general del INFOTEP, profesor Rafael Santos Badía, el compromiso institucional con el desarrollo del talento joven y la generación de oportunidades reales de empleo.

“La formación técnico profesional es una vía directa para mejorar la calidad de vida de los jóvenes. En el INFOTEP trabajamos para que cada participante adquiera competencias alineadas con las necesidades del sector productivo y tenga mayores posibilidades de integrarse al mercado laboral”, expresó.

Resultados favorables en empleabilidad

El impacto de la formación impartida se evidencia en los resultados del Estudio de Seguimiento a Egresados 2025, realizado por el Departamento de Investigación de la Dirección de Planificación y Desarrollo del INFOTEP.

El documento indica que más de siete de cada diez egresados lograron insertarse en el mercado laboral, ya sea mediante un empleo formal, la mejora de sus condiciones de trabajo o el desarrollo de iniciativas productivas propias.

Santos Badía subrayó que estos niveles de empleabilidad confirman la pertinencia de la oferta formativa y su contribución al fortalecimiento del capital humano del país.

“Nuestros programas están diseñados para que los jóvenes no solo se formen, sino que puedan acceder a empleos dignos, mejorar sus ingresos o emprender con mayores probabilidades de éxito”, puntualizó.

Formación alineada al desarrollo productivo

Entre las áreas de mayor demanda por parte de la población joven figuran programas vinculados a ofimática, servicios administrativos, contabilidad, idiomas, emprendimiento, servicio al cliente, trabajo en equipo, inteligencia emocional y herramientas digitales, lo que reafirma el enfoque integral del INFOTEP en la preparación de la juventud dominicana.

Con estos resultados, el INFOTEP reafirma su compromiso con la juventud, aportando de manera directa al desarrollo económico y social de la República Dominicana mediante una formación técnico profesional pertinente y de calidad.