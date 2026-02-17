Gobernadora de Espaillat expresa preocupación por gestión actual del Hospital Toribio Bencosme

Moca, Espaillat.-La gobernadora civil de la provincia Espaillat, Patricia Muñoz Salcedo, manifestó públicamente su preocupación por la actual gestión del hospital provincial doctor Toribio Bencosme, al considerar que existen aspectos que deben mejorar en el funcionamiento del centro de salud.

La representante del Poder Ejecutivo en la provincia afirmó que en el hospital no se está haciendo un buen trabajo, aclarando que sus observaciones no están dirigidas de manera personal contra la doctora Miguelina Comprés, sino contra la gestión en sentido general.

“Yo no estoy de acuerdo, no con Miguelina Comprés, sino con la gestión. Hay muchas cosas que entiendo deben mejorar”, expresó Muñoz Salcedo.

La funcionaria ofreció estas declaraciones al ser entrevistada en el podcast Vaso Foam, del medio digital Duomedio, donde abordó distintos temas relacionados con la realidad provincial y el desempeño de las instituciones públicas.

Durante la conversación, la gobernadora también resaltó el trabajo que vienen realizando otros funcionarios locales, destacando la labor local de José Bernardo Reinoso en el Ministerio de Obras Públicas, así como la gestión de Sandy Jiménez, director general de CORAAMOCA, a quienes reconoció por su compromiso y desempeño en sus respectivas áreas.

Las declaraciones han generado comentarios en distintos sectores de la provincia, mientras se espera que las autoridades del centro hospitalario ofrezcan su posición respecto a los señalamientos planteados por la representante del Poder Ejecutivo en Espaillat.

Por Luis Ramón López