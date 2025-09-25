Fallece el economista Guillermo Caram a los 84 años

Santo Domingo, R.D.- Murió a los 84 años de edad el destacado economista Guillermo Caram Herrera, según informó este jueves su familia a través de un comunicado.

Caram Herrera ocupó importantes cargos en la vida pública nacional, entre ellos el de gobernador del Banco Central de la República Dominicana, vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y secretario de Finanzas del país.

Nació el 28 de enero de 1941 y dedicó su vida al servicio público, siendo reconocido por su integridad y compromiso con el desarrollo nacional.

“Su partida nos causa un hondo pesar, pero también nos deja el legado de un dominicano ejemplar, honesto y entregado, que dedicó su vida al servicio del país. Su amor a la familia permanecerá siempre en nuestros corazones”, expresó la familia en una publicación compartida en redes sociales por la Alianza Libanesa en la República Dominicana.

Los restos de Guillermo Caram serán velados este jueves 25 de septiembre, a partir de las 6:00 de la tarde, en la capilla La Paz de la funeraria Blandino, ubicada en la avenida Abraham Lincoln. El viernes 26 se realizarán las honras fúnebres, con salida hacia el Cementerio Cristo Redentor a la 1:00 de la tarde.

Su esposa, Gladys Ibarra; sus hijos, María Alexandra y Tony; Mónica y Amado; Amado; Paola, Joanna y José; Natanelle y Hansel, y María Gabriela; su hermana, Magaly; así como sus nietos, sobrinos, primos y demás familiares invitan al sepelio y agradecen las muestras de solidaridad recibidas.