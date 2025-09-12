Luis Vargas sorprende con merengue dedicado a Crusita tras su triunfo en “La Casa de Alofoke”

Moca, Espaillat.-El bachatero Luis Vargas, pionero del género, sorprendió a su público al presentar un nuevo merengue titulado “La Semilla de Crusita”, inspirado en la carismática concursante Crusita, quien resultó ganadora del reality show de «La Casa de Alofoke».

La canción, lanzada justo al cierre de la final del programa, ha despertado entusiasmo entre los seguidores de la música popular, quienes valoran la versatilidad del intérprete de “Volvió el Dolor”, al incursionar en ritmos fuera de la bachata que lo catapultó a la fama.

Luis Vargas, explicó que el tema busca resaltar la frescura y espontaneidad de Crusita, quien se ganó el cariño del público durante el desarrollo del reality. “Crusita, es un fenómeno de pueblo, una semilla que germinó en medio del entretenimiento, y qué mejor forma de reconocerlo que con música”, señaló el artista durante la presentación.

El estreno del merengue fue recibido con aplausos y algarabía por los asistentes al show final. Crusita, visiblemente emocionada, agradeció el gesto y aseguró que este reconocimiento “es un símbolo de lo que se puede lograr cuando se cree en el talento y en la gente humilde que viene desde abajo”.

La propuesta de Luis Vargas marca un nuevo capítulo en su trayectoria artística, ahora para Alofoke Music Records, evidenciando la capacidad de reinvención de un ícono de la música dominicana. Además, el respaldo a Crusita, refuerza la conexión entre la industria del entretenimiento y la música popular, ampliando la visibilidad de nuevos talentos.

Con “La Semilla de Crusita”, Luis Vargas, no solo suma un nuevo tema a su repertorio, sino que también envía un mensaje sobre el poder de la música para celebrar las historias de vida que conectan con el pueblo

Por Luis Ramón López