Fallece Angelita Curiel “La Mulatona”, ícono del vedetismo dominicano

Santo Domingo.— La noche del sábado falleció a los 66 años la reconocida vedette y actriz dominicana Angelita Curiel, conocida popularmente como “La Mulatona”, figura emblemática del espectáculo nacional en las décadas de los 80 y 90.

Su hijo, Steven Curiel, confirmó la noticia y anunció que sus restos serán expuestos este domingo en la funeraria Inavi (Savica), ubicada en la calle Pasteur del sector Gazcue.

La artista se encontraba ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General Plaza de la Salud, donde fue trasladada tras complicaciones derivadas de una fractura de fémur sufrida a inicios de agosto.

En ese momento, sus familiares solicitaron donantes de sangre y recibieron el respaldo público de la primera dama Raquel Arbaje, quien expresó su disposición de colaborar con el caso.

Angelita Curiel alcanzó gran notoriedad en los años 80 gracias a su participación en el legendario programa El Show del Mediodía, donde deslumbraba con sus bailes atrevidos, su carisma escénico y sus sensuales vestuarios de brillos y pedrería. Compartió escenario con figuras como Freddy Beras Goico, Luisito Martí, Anthony Ríos, Yaqui Núñez del Risco y Cuquín Victoria.

Además de su faceta como vedette, Curiel fue actriz, humorista y cantante. Interpretó temas populares como “Tú Eres Mi Hombre”, “El Quejaito” y “Tengo”, que calaron en la cultura popular dominicana. Su presencia escénica trascendió el estereotipo de vedette, convirtiéndose en una referente de sensualidad con arte y dignidad.

Retirada de los escenarios desde hace casi dos décadas, Curiel continuó vinculada al medio como libretista y colaboradora detrás de cámaras en El Show del Mediodía y en los programas de humor de Telemicro. En entrevistas recientes, expresó sentirse orgullosa de su legado: “Si Dios me diera la posibilidad de nacer de nuevo, quisiera ser vedette”, declaró en 2010.

La artista será sepultada esta tarde en el cementerio Cristo Redentor, en una ceremonia que se espera reúna a familiares, amigos y admiradores que desean rendirle homenaje.