Diputado Cirilo Moronta entrega cientos de útiles escolares en el sector de San Carlos

Dice conducir a la niñez por el camino de la educación debe ser un compromiso colectivo

Santo Domingo.- El diputado de la Comunidad del Exterior, Cirilo Moronta, hizo entrega de cientos de mascotas y otros útiles escolares a diez juntas de vecinos del sector San Carlos del Distrito Nacional y a una delegación de la escuela primaria República del Brasil del mismo sector.

El legislador perremeísta Cirilo Moronta, quien estuvo acompañado de su esposa, Yanilda Estrella, dijo que es una forma de contribuir con los niños de escasos recursos de la barriada y de esa manera seguir trabajando para construir una República Dominicana más fuerte, unida y llena de oportunidades para todos.

En la actividad realizada en el Club San Carlos, aseguró que conducir por el camino de la educación a la niñez de hoy, que serán los hombres y mujeres del mañana, debe ser un objetivo colectivo porque en ellos descansa el surgimiento de una generación fructífera.

Moronta agradeció profundamente a Dios por la oportunidad que le otorga de poder servir a las mejores causas, en este caso apoyar para que ningún niño quede sin sus útiles escolares.

Dijo sentir una gran satisfacción al escuchar las palabras de agradecimiento de los receptores de la utilería escolar, lo que refuerza su compromiso con la educación y el futuro de nuestras comunidades.

Finalmente, agradeció a los oficiales policiales Diego Pesqueira e Idelfonso Ureña, así como a las dirigentes del Consejo de Organizaciones Comunitarias de Villa San Carlos, encabezado por Magaly Padilla, por sus aportes en la organización de la entrega.

Por Luis Aníbal Medrano S.