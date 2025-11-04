Banreservas promoverá nuevas inversiones en RD durante la feria World Travel Market 2025

Santo Domingo.- El Banco de Reservas (Banreservas) estará presente en la feria internacional de turismo World Travel Market 2025 (WTM 2025), que se celebrará del 4 al 6 de noviembre en el centro de exposiciones ExCeL London, Londres, Inglaterra.

La participación del banco de todos los dominicanos tiene como objetivo promover nuevas inversiones turísticas hacia la República Dominicana, en línea con su compromiso estratégico con el sector.

La delegación de Banreservas está encabezada por Deyanira Pappaterra, vicepresidenta de Negocios Turísticos, acompañada por Daniel Otero, Vicepresidente Ejecutivo de Gestión Integral de Riesgo; Andrés Marranzini, director general del proyecto turístico Punta Bergantín; Judith Rubiera, directora de Negocios Turísticos; y Yamel Pimentel, gerente de esta área.

Durante el certamen, el banco brindará apoyo a la delegación del Ministerio de Turismo, ofreciendo facilidades de financiamiento a potenciales inversionistas británicos y europeos interesados en desarrollar proyectos en la República Dominicana, en sectores como hotelería, restaurantes, bares, parques temáticos y otras iniciativas vinculadas al turismo.

La participación del banco forma parte del compromiso asumido por su presidente ejecutivo, doctor Leonardo Aguilera, de seguir respaldando el crecimiento del turismo dominicano y de aportar a las líneas trazadas por el presidente de la República, Luis Abinader, orientadas a fortalecer la economía nacional a través del desarrollo sostenible del sector.

Cabe destacar que la cartera turística de Banreservas ha mostrado un crecimiento notable, al pasar de aproximadamente RD$ 22,000 millones a más de RD$ 50,000 millones este año, según informó el propio Aguilera.

El ejecutivo bancario reveló que la institución ya financia más de 7,000 habitaciones hoteleras y está evaluando inversiones por más de RD$ 115,000 millones.

Esta solidez financiera refuerza el papel de Banreservas como actor clave para vincular capital nacional y externo con el desarrollo del turismo dominicano.

La World Travel Market es una de las principales ferias globales de la industria turística, donde se congregan altos ejecutivos, grupos hoteleros, operadores de viajes, agencias y entidades financieras de todo el mundo.

En este escenario, Banreservas reafirma su compromiso con el fortalecimiento del turismo dominicano y su rol como aliado estratégico en la atracción de inversión extranjera.

El banco ha participado de manera continua en esta feria desde el año 2015, consolidando su presencia internacional y apoyando los esfuerzos del país por mantener su liderazgo como uno de los destinos turísticos preferidos del Caribe.