Las Estrellas Orientales despiden a Fernando Tatis Sr. como mánager

San Pedro de Macorís.– Las Estrellas Orientales anunciaron la salida de Fernando Tatis como mánager del equipo, luego de que un grupo significativo de jugadores expresara su inconformidad con las recientes declaraciones públicas del dirigente.

La directiva tomó la decisión tras evaluar la situación interna y el impacto en el ambiente del conjunto.

En sustitución de Tatis, la organización designó de manera interina al coach de banca Carlos Paulino, quien asumirá por primera vez la conducción de un equipo de béisbol profesional.

La directiva destacó que Paulino aporta liderazgo y conocimiento del grupo, lo que facilita la transición en esta etapa del torneo.

Las Estrellas presentan marca de 13-18, ubicándose en la última posición del campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Sin embargo, el panorama competitivo se mantiene abierto: el conjunto verde está apenas a un juego de los Leones del Escogido (13-16) y los Tigres del Licey (13-16), dueños de los últimos dos puestos clasificatorios hacia el Round Robin o Serie Semifinal.

La gerencia confía en que el cambio en la dirigencia contribuya a recuperar la armonía dentro del equipo y a impulsar una reacción en el tramo decisivo de la fase regular.