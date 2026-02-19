Licey confirma a Gilbert Gómez y Estrellas contratan a Héctor Borg como managers

Santo Domingo.– Los Tigres del Licey anunciaron la continuidad de Gilbert Gómez como su dirigente para el próximo torneo de béisbol otoño-invernal, mientras que las Estrellas Orientales oficializaron la contratación de Héctor Borg como su nuevo mánager, en movimientos que refuerzan la dirección técnica de dos de las franquicias de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

En el caso del Licey, Gómez estará en su sexta campaña con la organización, donde ha desempeñado funciones que van desde coach de control de calidad hasta dirigente. Bajo su liderazgo, los Tigres conquistaron el campeonato de la temporada 2023-24 y alcanzaron dos Series Finales consecutivas.

Con apenas 31 años y 324 días, se convirtió en el mánager campeón más joven en la historia de LIDOM, superando la marca de Audo Vicente (33 años y 175 días en 2012-13). Además, se convirtió en el séptimo dirigente nativo en lograr un título en su temporada de debut.

Durante la pasada temporada de receso, los Mets de Nueva York lo nombraron coach de primera base y de jardineros para la campaña de Grandes Ligas, consolidando su ascenso como uno de los técnicos más prometedores.

Junto a Gómez, regresa al cuerpo técnico de los Tigres Wellington Cepeda, actual instructor de bullpen de los Diamondbacks de Arizona, quien también ha trabajado como coach de lanzadores en varias franquicias de LIDOM y fue galardonado como Dirigente del Año en la temporada 2023-24 con los Gigantes del Cibao.

Estrellas Orientales

Por su parte, las Estrellas Orientales anunciaron la llegada de Héctor Borg como su nuevo mánager. Nativo de San Pedro de Macorís, Borg cuenta con amplia experiencia en la liga dominicana, donde fue coach de banca de los Tigres del Licey por tres temporadas.

Además, se desempeñó durante seis campañas como coach de tercera base y cuatro como coach de banca con los Toros del Este. También trabajó tres torneos como asistente del gerente general.

En el béisbol organizado de Estados Unidos, Borg pertenece a la organización de los Gigantes de San Francisco, que lo promovió al puesto de coach de tercera base en Grandes Ligas para la temporada 2026, tras varios años como mánager en las ligas menores.

Entre sus logros más destacados figura haber dirigido al equipo dominicano que conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Con estas designaciones, tanto Licey como Estrellas apuestan por técnicos jóvenes y experimentados, con trayectoria internacional y probada capacidad de liderazgo, en busca de fortalecer sus aspiraciones en la próxima temporada de LIDOM.