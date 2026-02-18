La SIP convoca a sus Premios de Excelencia Periodística 2026 y presenta nuevas categorías

Miami. – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) abre oficialmente la convocatoria para sus Premios de Excelencia Periodística 2026, que reconocen trabajos sobresalientes producidos por medios y periodistas de las Américas y España.

El concurso reafirma el compromiso histórico de la SIP con la defensa del periodismo independiente, el rigor informativo y la innovación en las narrativas.

El concurso está abierto a contenidos publicados en español, inglés o portugués entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026 en diarios, semanarios, revistas, agencias de noticias, medios digitales, radio y televisión. La fecha de cierre para la recepción de postulaciones es el 31 de mayo de 2026.

Este año incorpora dos nuevas categorías que reflejan cambio y evolución en el ecosistema informativo. La categoría podcast, patrocinada por AFP, reconocerá producciones periodísticas de hasta 20 minutos, que desarrollen contenidos informativos, investigativos o narrativos de interés público, con énfasis en la verificación de datos, la calidad editorial y el uso creativo del lenguaje sonoro.

El jurado valorará especialmente la claridad del guion, el uso pertinente de fuentes, la contextualización de los temas y la calidad narrativa y técnica del audio

La otra categoría que debuta este año es Periodismo Interamericano con Perspectiva de Igualdad, patrocinado por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM). Premiará coberturas en formatos escrito, audiovisual, de datos o multimedia que aborden, con profundidad y contexto, problemáticas de desigualdad y discriminación, evitando miradas estigmatizantes y aportando a una comprensión informada del impacto social de estas realidades

“La incorporación de estas dos categorías responde a una convicción clara: el periodismo debe seguir ampliando sus formatos y, al mismo tiempo, profundizar su mirada sobre las desigualdades sociales”, señaló María Lorente, presidenta de la Comisión de Premios de la SIP.

“El auge del podcast demuestra el enorme potencial del lenguaje sonoro para contar historias con profundidad y sensibilidad, mientras que el Periodismo con Perspectiva de Igualdad reconoce trabajos que aportan al debate público desde un enfoque inclusivo y basado en evidencia”.

La participación en el concurso está abierta a todos los periodistas y medios, sin necesidad de ser miembros de la SIP. Para postularse, haga clic aquí. También puede consultar la guía para concursantes y consejos sobre cómo ganar un Premio a la Excelencia Periodística.

Las 13 categorías de los premios SIP Excelencia Periodística 2026 son:

Periodismo de Migración Claudio Paolillo (patrocinado por La Silla Rota, México). Ilustración e infografía (patrocinado por El Tiempo, Bogotá, Colombia). Cobertura noticiosa de actualidad (patrocinado por Infobae). Entrevista Alejandro Miró Quesada Garland (patrocinado por El Comercio, Lima, Perú). Fotografía (patrocinado por La Prensa Gráfica, San Salvador, El Salvador). Video (patrocinado por la Fundación Carlos Freire, Riobamba, Ecuador) Opinión (patrocinado por El Mercurio, Santiago, Chile). Periodismo de datos (patrocinado por Grupo de Comunicaciones Corripio, Santo Domingo, República Dominicana). Periodismo en profundidad (patrocinado por Clarín, Argentina). Periodismo sobre medio ambiente Roberto Eisenmann Jr. (patrocinado por La Prensa,Ciudad de Panamá, Panamá). Periodismo universitario (patrocinado por el Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo y Comunicación, CLAEP). Podcast (patrocinado por AFP, Agencia France Presse). Periodismo Interamericano con Perspectiva de Igualdad (patrocinado por la Comisión Interamericana de Mujeres, CIM).

Registre su trabajo concursante o postulación aquí.