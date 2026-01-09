Senador Carlos Gómez solicita al gobierno construcción de un acueducto independiente para Espaillat

Moca, Espaillat.-El senador por la provincia Espaillat, Carlos Gómez, depositó ante la Cámara Alta del Senado de la República, una solicitud de resolución mediante la cual pide al Gobierno Central, la construcción de un acueducto propio e independiente para la provincia, ante la creciente vulnerabilidad del servicio de agua potable.

La iniciativa del legislador resurge con mayor fuerza tras la explosión de una tubería principal del Acueducto Cibao Central, ocurrida el pasado 25 de diciembre de 2025 en la comunidad de Las Zanjas, municipio de Sabana Iglesia, provincia Santiago, hecho que dejó sin servicio de agua potable a amplios sectores de Santiago y Moca, generando serias dificultades a la población en plena temporada navideña.

El senador Gómez reconoció que el Acueducto Cibao Central pertenece a Santiago, ya que fue concebido originalmente para suplir a esa provincia, por lo que consideró lógico que, ante una emergencia mayor, las decisiones se tomen priorizando el territorio para el cual fue diseñado el sistema.

“Ha llegado el momento de sentarnos con madurez, seriedad y visión de futuro, y agilizar un proyecto impostergable como lo es la construcción de un acueducto propio e independiente para la provincia Espaillat. No podemos seguir dependiendo de una infraestructura que no fue creada para suplir nuestras necesidades actuales y futuras”, expresó el congresista.

Carlos Gómez, indicó que la inquietud no es solo suya, sino que es compartida por diversos sectores sociales, comunitarios y productivos de la provincia Espaillat, quienes desde hace años vienen reclamando una solución definitiva al problema del agua potable.

El senador exhortó al Poder Ejecutivo, al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y a las demás autoridades competentes a priorizar esta obra, la cual calificó como vital para el desarrollo, la salud y la calidad de vida de los munícipes de Espaillat.

La provincia Espaillat, cuenta con importantes recursos hídricos en sus montañas. Además, existen estudios de factibilidad iniciales que identifican la zona de El Limón, entre Jamao al Norte y Villa Trina, como un punto estratégico de captación. Esto permitiría la distribución del agua por gravedad hacia una gran parte del territorio provinciano.

Por Luis Ramón López