PRM celebrará su 11.º aniversario en la Gran Arena del Cibao con la presencia de Luis Abinader

Santiago.-El Partido Revolucionario Moderno (PRM), celebrará este sábado 15 de febrero, a partir de las 9:00 de la mañana, su 11.º aniversario, en un gran acto de celebración que tendrá lugar en la Gran Arena del Cibao, en la ciudad de Santiago.

La actividad, bajo el lema de “11 años de compromiso con la gente y un gran encuentro para reconfirmar nuestro compromiso con el país”, contará con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, así como de la alta dirigencia nacional del partido, dirigentes de base y militantes de toda la región del Cibao.

De acuerdo con los organizadores, el acto tiene como objetivo conmemorar más de una década de lucha política, reafirmar los principios democráticos del PRM y destacar los avances alcanzados desde el partido en el ejercicio del gobierno, en favor del desarrollo institucional y el bienestar del pueblo dominicano.

Se espera una amplia participación de dirigentes y simpatizantes provenientes de distintas provincias del país, lo que convertirá la actividad en un importante escenario de unidad, reflexión y fortalecimiento partidario.

La dirección del PRM hizo un llamado a toda la militancia a darse cita en este evento histórico, que simboliza el crecimiento, la consolidación y el compromiso permanente del partido con la sociedad dominicana.

Por Luis Ramón López