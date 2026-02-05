Leonel Fernández encabezará juramentaciones y encuentros este fin de semana en Santiago

Santiago.-El expresidente de la República y líder del partido Fuerza del Pueblo (FP), doctor Leonel Fernández, encabezará este fin de semana una serie de actos de juramentación de nuevos dirigentes y militantes que se integran formalmente a la estructura partidaria, en esta demarcación.

Los juramentados en Fuerza del Pueblo vienen procedentes de distintas organizaciones políticas y de diversos sectores sociales, lo que evidencia el crecimiento sostenido y la capacidad de convocatoria que exhibe la Fuerza del Pueblo en la provincia de Santiago.

Las actividades forman parte de una visita de tres días consecutivos del líder político a la hidalga provincia de Santiago de los Caballeros, en el marco del proceso de fortalecimiento y expansión organizativa que vive la FP en esta importante demarcación del país.

La información fue ofrecida durante una rueda de prensa por el presidente provincial de la Fuerza del Pueblo, Demóstenes Martínez, quien destacó que la presencia de Fernández en Santiago, reafirma el dinamismo y la consolidación del partido en la región Norte.

Martínez, detalló que el doctor Leonel Fernández, sostendrá importantes encuentros sectoriales e institucionales con entidades dinámicas de Santiago y la región, entre los que citó un almuerzo con 63 asociaciones empresariales que integran la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS).

Asimismo, el líder de la FP participará en un almuerzo con cerca de 100 cooperativistas de la región norte, un encuentro con la dirección ejecutiva de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (AMAPROSAN), además de otras reuniones de alto nivel con actores representativos del ámbito económico, social y productivo.

El presidente provincial de la FP resaltó que estas actividades reflejan el proceso de crecimiento, apertura e integración social que vive la organización política, consolidándose como una fuerza en ascenso en la provincia de Santiago y en todo el país.

Juramentaciones

Demóstenes Martinez informó que serán juramentados en la organización, cuatro regidores actuales de diferentes municipios, una exgobernadora de Santiago, varios exdiputados, exregidores, excandidatos a síndico y directores distritales.

También indicó que pasarán a formar fila en el partido Fuerza del Pueblo en Santiago, una gran cantidad de militantes provenientes del PLD, PRSC y PRM.

Por Luis Ramón López