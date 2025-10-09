Dirigente del PRM José Antonio Cruz destaca grandes inversiones del gobierno en Espaillat

Moca, Espaillat.-El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en este municipio, José Antonio Cruz González (Pachacón), resaltó las importantes inversiones que ejecuta el gobierno del presidente Luis Abinader, en la provincia Espaillat, las cuales, afirmó han contribuido significativamente al crecimiento y desarrollo sostenido de la provincia.

Durante un encuentro con medios locales, Cruz González, destacó el avance de la circunvalación vial Estancia Nueva-Cruce de Chero, obra que calificó como “una de las más trascendentales infraestructuras viales construidas en las últimas décadas en Moca”, con un nivel de ejecución que supera el 70 por ciento.

“Esta circunvalación viene a resolver un grave problema de circulación vehicular y de congestión que por años ha afectado a la ciudad, al tiempo que dinamizará el tránsito intermunicipal y las actividades económicas de la provincia”, precisó el dirigente perremeísta.

Asimismo, destacó que el gobierno del presidente Abinader ha desarrollado en Espaillat un amplio programa de obras públicas y sociales, que incluye reparación y construcción de carreteras, puentes, caminos vecinales, apoyo a los ayuntamientos y distritos municipales, así como importantes inversiones en infraestructuras educativas, deportivas y comunitarias.

José Antonio Cruz afirmó que estas acciones evidencian el compromiso del gobierno con el desarrollo equitativo de las provincias y el impulso a una gestión cercana a la gente.

“El presidente Abinader ha demostrado con hechos su interés en transformar a Espaillat, fortaleciendo la conectividad y la calidad de vida de sus habitantes”, subrayó.

El dirigente político concluyó haciendo un llamado a los diferentes sectores sociales y productivos a valorar y respaldar las iniciativas del gobierno, orientadas, dijo, a consolidar a Moca y a la provincia Espaillat, como referentes de desarrollo regional en el país.

Por Luis Ramón López