Sigue el relajo: apresan dos conductores con 114 haitianos ilegales

San Juan de la Maguana.– Lo que antes era noticia extraordinaria se ha convertido en rutina: el apresamiento de conductores dedicados al transporte de haitianos indocumentados, muchos de ellos reincidentes.

En un nuevo operativo preventivo, miembros de la Policía Nacional, adscritos a la Dirección Regional Oeste, detuvieron a dos choferes que trasladaban a 114 extranjeros en condición migratoria irregular.

Los conductores fueron identificados como Anderson Montero Encarnación y Junior Antonio Solís Moreta, ambos dominicanos y mayores de edad, quienes conducían dos autobuses propiedad de la empresa Maguana Tropical.

De acuerdo a la Policía Nacional, una primera intervención dejó retenidos a 89 nacionales haitianos, mientras que en una segunda acción fueron interceptados otros 25, quienes serán remitidos a la Dirección General de Migración para fines de deportación.

Durante la intervención, las autoridades ocuparon 14 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína; 58 porciones de un material rocoso, presumiblemente crack; 37 motocicletas retenidas por carecer de la debida documentación, así como 40 armas blancas que eran portadas por algunos de los intervenidos.

Tanto los conductores como los objetos ocupados fueron remitidos a las autoridades competentes para su análisis y el proceso judicial correspondiente.

El aumento de casos de conductores dominicanos y extranjero dedicados al transporte de haitianos indocumentados debe ser visto como una alerta seria para las autoridades. Los operativos policiales y militares muestran resultados constantes, pero la reincidencia de muchos de los detenidos revela que las sanciones no están generando el efecto disuasivo esperado.

El ejemplo más reciente es el del canadiense Creamer Troy James, arrestado en dos ocasiones en menos de tres meses por trasladar haitianos ilegales, incluso un menor de edad.