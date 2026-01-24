Policía investiga presunto robo denunciado por Chelsy Bautista durante allanamiento

Santo Domingo.– La Policía Nacional informó que sus organismos de control interno, a través de la Inspectoría General, asumieron las investigaciones en torno a la denuncia realizada por la cantante y actriz dominicana Chelsy Bautista, difundida mediante sus redes sociales.

La queja presentada por la artista hace referencia a un allanamiento ejecutado por error en su residencia durante la madrugada de ayer, procedimiento en el cual, según su versión, fue forzada la puerta de acceso, ocasionando daños materiales y la presunta sustracción de varias prendas, entre ellas una cadena y un guillo.

De acuerdo con lo expuesto por Bautista, la fiscal que encabezaba el operativo habría reconocido posteriormente la equivocación en la intervención del inmueble, al tratarse de una vivienda distinta a la que figuraba como objetivo del procedimiento judicial.

La Policía Nacional precisó que la Inspectoría General ya tiene identificados a los agentes actuantes y se encuentra evaluando de manera integral el desarrollo del operativo, la actuación del personal involucrado y las reclamaciones relacionadas con el supuesto despojo de pertenencias, con el propósito de determinar posibles responsabilidades administrativas y garantizar la debida transparencia del proceso.

La institución indicó que el caso permanece en fase de investigación, por lo que oportunamente se estarán ofreciendo mayores detalles conforme avancen las indagatorias.

Por Roberto Tiburcio