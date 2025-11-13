JCE realizará simulacro de evacuación en su sede central este viernes

Santo Domingo. – La Junta Central Electoral (JCE) informa que realizará su cuarto ejercicio del plan de evacuación y simulacro la tarde de este viernes 14 de noviembre en su sede central.

La institución resalta que el simulacro implicará la movilización de todo su personal, la activación de las alarmas contra incendios, así como la intervención de diversas entidades vinculadas a la gestión de emergencias, entre ellas el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (911), entre otras.

El ejercicio de simulacro de evacuación se inscribe dentro del Plan de Prevención y Protección que el órgano electoral implementa de acuerdo con los lineamientos del Sistema de Gestión Integrado (SGI); además de ser parte de los requerimientos de la Norma Internacional para la Gestión de la Continuidad de Negocio (SGCN) conocida como la Norma ISO 22301.

Con este ejercicio la JCE procura probar todas las medidas implementadas en el Plan de Evacuación y Simulacro para garantizar la seguridad y bienestar de todo el personal, en caso de ocurrir una emergencia.