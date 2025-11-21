El INTRANT instalará oficina para emisión y renovación de licencias de conducir en Moca

Moca, Espaillat.- El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison, anunció en este municipio la puesta en marcha de un importante proyecto que transformará los servicios de tránsito en la provincia Espaillat: la apertura de una oficina local donde será posible emitir y renovar licencias de conducir sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

Durante su intervención, en el marco del lanzamiento oficial del Plan Local de Seguridad Vial, el funcionario explicó, que, además de una oficina administrativa, el INTRANT habilitará a partir del primer cuatrimestre del año 2026 un centro completamente equipado para la realización de trámites de licencias, marcando un antes y un después para miles de usuarios de Moca y zonas aledañas.

“A partir del 2026, en Moca se podrá sacar y renovar la licencia de conducir aquí mismo, sin tener que ir a La Vega ni a Santiago. Eso se acabó. Moca merece su propia oficina y estamos trabajando para lograrlo”, afirmó el director del INTRANT, destacando que esta iniciativa forma parte del proceso de descentralización y modernización institucional.

Las autoridades locales recibieron con entusiasmo el anuncio, señalando que esta medida representa un avance significativo para la comunidad, que por años ha demandado acceso más cercano y cómodo a los servicios de tránsito.

El INTRANT reiteró su compromiso de continuar ampliando su red de servicios para garantizar atención eficiente, cercana y adaptada a las necesidades de la población.

Con este proyecto, Moca se sumará al grupo de municipios que cuentan con infraestructura propia para la gestión de licencias, fortaleciendo la seguridad vial y la modernización del tránsito en la región.

Por Luis Ramón López