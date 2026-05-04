Corito Chichigua realizará musical para promover valores familiares

El teatro musical “Las travesuras del monaguillo Lucas” será en el auditorio de la Casa San Pablo, el 24 de mayo de 2026

Santo Domingo.- El Corito Chichigua realizará el teatro musical “Las travesuras del monaguillo Lucas”, con el cual procuran enviar un mensaje de fe, valores cristianos y familiares como la bondad, la alegría, el amor y la buena educación.

La función se llevará a cabo en el auditorio de la Casa San Pablo, el domingo 24 de mayo de 2026, en dos tandas, a las 4:00 p.m. y 7:00 p.m. En el espectáculo, el grupo de niños y niñas presentará varias canciones de su autoría junto a temas conocidos como son Pescador de hombres y Alma misionera.

El director del Corito Chichigua, padre Santiago Rodríguez-Palancas, explicó que, además de la actuación de los mismos niños del coro, el musical contará con la participación de los actores Diana Filpo como la mamá; Carlos Naveo como sacerdote; Soffi Padilla en el papel de sacristana; Katiuska Estévez representando a la catequista y el niño Enoc Mancebo en el rol de monaguillo Lucas.

Rodríguez-Palancas manifestó que “con este musical buscamos ofrecer un espacio de diversión y crecimiento en la fe a las familias dominicanas”.

La producción de este espectáculo correrá a cargo de Noesí Producciones y la dirección teatral de Daniel Sosa. Las boletas estarán a la venta en Uepa Tickets, Supermercado Nacional, Jumbo, Merca Jumbo, Radio Vida, Radio ABC, Librería de Colores y Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. El costo es de RD$300 más impuestos.

El espectáculo contará con medidas de accesibilidad para favorecer la participación y el disfrute de las personas con discapacidad auditiva.

Los interesados también podrán adquirir su t-shirt del concierto, gorras y pulseras.

El musical cuenta con el patrocinio de Induveca, Universidad CEF, Goya, Grupo Viamar, Almacenes Unidos, Apartamentos RD, El Tendedero, Seaboard, Movilport, Bandalux, Hermon Outdoor, Eliata Tours, Clínica Tamarez Espinal, Farqui y Fundación La Buena Noticia.

Este espectáculo también tiene como colaboradores a Fundación Mauricio Báez, DIL, Parroquia de Guadalupe, Radio Vida, Radio ABC, Televida, Pastoral Familia y Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Pastoral de la Infancia de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Levapan, Automotriz Loma, Concretos tecnológicos, Pollos Nando, Baterías D´Cristian, Capitán Sugar, Con yuca, Duc in Altum, Chiqui eventos, Quiroz Estudio, Conexión RSE, Fundación Pro Bienestar de las Personas con Discapacidad (PROBIEN), Movimiento Cursillos de Cristiandad, Lumetal, Picaderas y Antojitos by Rosalba y Voces TV.

Sobre el Corito Chichigua

El Corito Chichigua, ministerio católico de música infantil, nace en 2011 en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Las Caobas. Hasta la fecha, cada una de sus producciones lleva vendidas más de 4.000 copias, siendo distribuidas en República Dominicana, España, EE.UU., Puerto Rico, Italia, Francia, Argentina, Chile, Perú, México, Guatemala, Brasil, Camerún, Mozambique, Angola, entre otros países.

El coro se ha presentado en lugares como el Teatro Nacional, el Congreso Nacional, el Árbol que Canta de Ágora Mall, la inauguración de la Feria del Libro 2019, Casa de Teatro, Catedral de Santo Domingo y la Feria del Libro Católico en sus ediciones de 2013, 2014, 2015 y 2016, 2022.