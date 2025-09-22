Banesco inaugura sucursal en Ágora Santiago Center como parte de su plan estratégico

Santiago de los Caballeros. – En el marco de su compromiso con la innovación y la mejora continua de sus espacios, Banesco Banco Múltiple inauguró su sucursal en Ágora Santiago Center, trasladando allí la oficina que anteriormente operaba en otra localidad de la ciudad.

El acto protocolar de apertura de la nueva oficina se realizó de manera privada en las instalaciones y contó con la bendición del sacerdote Carlos Santana.

“Para nosotros, poner en funcionamiento esta sucursal es una forma de reafirmar nuestra confianza en el crecimiento de Santiago y la zona norte. Queremos estar más cerca de nuestros clientes, ofreciendo soluciones financieras que les hagan la vida más fácil, mientras seguimos mirando con optimismo el desarrollo económico del país y la región”, afirmó Juan Carlos Carneiro, presidente ejecutivo de Banesco.

Destacó que este paso responde a la estrategia de la entidad de fortalecer las relaciones con sus clientes actuales y la captación de nuevos clientes potenciales, al tiempo que ofrece espacios más modernos y cómodos para la atención.

Desde que Banesco inició sus operaciones en la República Dominicana en marzo del 2011 como Banesco Banco Múltiple, la entidad ha crecido de manera sólida y estratégica. Actualmente, cuenta con 13 sucursales distribuidas en Santo Domingo, Santiago y Bávaro, lo que refuerza su compromiso de estar físicamente cerca de sus clientes.

Además, junto a ABANCA, Banesco Internacional gestiona activos superiores a los US$111,150 millones, con presencia en más de 14 países y una trayectoria de más de 38 años. Solo en el segundo trimestre de 2025, Banesco Internacional y ABANCA alcanzaron US$688 millones de beneficio neto y un patrimonio de US$8,755 millones, con más de 13 mil colaboradores y cerca de 8 millones de clientes.