Aduanas pone en marcha sistema digital SIREVUCE para importadores y exportadores

La nueva plataforma permitirá acceder de forma ágil y precisa a información regulatoria sobre subpartidas arancelarias, disposiciones sanitarias y tributos aduanales

Santo Domingo, RD.- La Dirección General de Aduanas (DGA) presentó este viernes el nuevo Sistema de Información Regulatoria de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (SIREVUCE), una plataforma digital para realizar consultas sobre normativas y regulaciones necesarias para importar, exportar o realizar cualquier otra transacción comercial desde la República Dominicana.

SIREVUCE permite a importadores y exportadores consultar de manera rápida y sencilla todos los requisitos y permisos que se gestionan a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

Tambiénn permitirá realizar consultas por subpartida arancelaria y descripción de producto, sobre costo de los impuestos aduanales correspondientes al comercio de mercancías sujetas al régimen de despacho a consumo, y disposiciones sanitarias y administrativas emitidas por las entidades competentes.

El lanzamiento, celebrado en el auditorio de la instituciónn, contó con la presencia del director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, los subdirectores: Lucía Zorrilla, Daniel Peña, Francis Almonte, también participaron William Malamud, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR); Juan Vicente, asesor y responsable del programa “Despacho en 24 Horas”; Eduardo Rodríguez, asesor de la DGA; y Denny Márquez, gerente de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

Sanz Lovatón, destacó que la nueva plataforma representa un paso firme hacia un comercio más ágil, transparente y competitivo, afirmando que “el futuro del comercio dominicano está aquí”.

“Una de mis mayores aspiraciones es que, cuando miremos atrás, podamos reconocer que en la Dirección General de Aduanas nos hemos enfocado en el servicio, la ciencia y en facilitar que hacer negocios en la República Dominicana, sea cada vez más fácil, rentable y armonioso”, expresó Sanz Lovatón.

Por su parte, la gerente de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), Denny Márquez, explicó que el sistema permitirá integrar y mantener actualizada toda la información sobre regulaciones, requisitos y procedimientos, facilitando la toma de decisiones tanto para los operadores de comercio como para las autoridades competentes.

El evento se desarrolló a través de un panel temático con la participación de representantes de los sectores público y privado vinculados al proceso de autorización y validación de mercancías. Entre ellos, Karina Pacheco, encargada de Cuarentena Animal; Rubén Burdiez, encargado de Inspección del INDOCAL; Elvyn José Gómez, encargado de Tecnología de la Información; y Johnny Leyva, expresidente de ADAA y actual gerente general de JL Service Cargo.

De su lado, Karina Pacheco, encargada de Cuarentena Animal, destacó la accesibilidad y transparencia del sistema.

“Es una plataforma manejable y amigable, que puede utilizar tanto un importador regular como un ciudadano común. La información estará disponible para todos, garantizando igualdad de acceso y una gestión más ágil y clara”, afirmó.

Mientras que Rubén Burdiez, encargado de Inspección del Instituto Dominicano de la Calidad (INDOCAL), explicó que el SIREVUCE representa un avance significativo en la transparencia institucional.

Esta iniciativa responde al compromiso de la DGA con que el comercio internacional sea cada vez más simple, seguro y transparente para todos los dominicanos.