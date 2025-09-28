Al Horford se une a Golden State Warriors con un contrato multianual

El agente libre Al Horford se comprometió verbalmente a firmar un contrato multianual con los Golden State Warriors, según le dijo el agente Jason Glushon a ESPN.

Tras pasar siete de los últimos nueve años con los Boston Celtics, incluyendo la temporada 2023-24 que les permitió ganar el campeonato de la NBA, Horford inicia su 19no. año en la liga como el nuevo pívot titular de los Warriors.

Horford se comprometió verbalmente con los Warriors el domingo, según informaron fuentes. Las partes están ultimando los términos financieros, y la firma se realizará en los próximos días tras la decisión final del agente libre restringido Jonathan Kuminga, según una fuente.

Horford era el principal objetivo de los Warriors como pívot al entrar en la agencia libre en julio, ya que el jugador de 39 años se planteaba jugar para Golden State o retirarse. Horford es uno de los pocos agentes libres que han estado esperando la decisión de Kuminga, pero el domingo decidió comprometerse con un contrato multianual.

Horford, quien ha encestado más de 100 triples en cada una de las últimas tres temporadas, con un 41% de acierto en triples, se considera el complemento ideal para el trío de los Warriors: Stephen Curry, Jimmy Butler III y Draymond Green. Ofensivamente, los Warriors creen que su tamaño, su capacidad de apertura, su pase y su instinto defensivo mejorarán significativamente su posición de pívot.

Horford tuvo un 46% de efectividad en tiros de campo permitidos defendiendo aislamientos la temporada pasada, el séptimo mejor de la NBA, según GeniusIQ. Horford también defendió la sexta mayor cantidad de aislamientos en la temporada 2024-25, y sigue siendo uno de los mejores hombres altos con la capacidad de cambiar de jugador.

Horford es uno de los cuatro jugadores con 900 triples encestados y 1300 tapones en la historia de la NBA, junto con Rasheed Wallace, Brook Lopez y Clifford Robinson.

