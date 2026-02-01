Ramón Herrera Carbuccia pone en circulación dos obras sobre Derecho del Trabajo y la Constitución

Santo Domingo.– El magistrado Ramón Herrera Carbuccia, presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia y presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, puso en circulación las obras “Constitución y Trabajo” y “Constitución, futuro, transformación y reforma en el Derecho del Trabajo”, esta última dedicada en homenaje al doctor Rafael F. Alburquerque de Castro.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del licenciado Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura, quien destacó la relevancia de estas publicaciones como un valioso aporte académico y doctrinal para el fortalecimiento del sistema jurídico dominicano, así como para la formación de jueces, abogados y estudiantes de Derecho.

Durante su intervención, el magistrado Herrera Carbuccia explicó que ambas obras ofrecen una visión integral del mundo del trabajo desde la perspectiva constitucional, abordando temas relacionados con el futuro, la transformación y la reforma del Derecho del Trabajo. Señaló que, aunque cada eje temático se analiza de manera independiente, todos se encuentran estrechamente vinculados a la evolución y particularidad de esta rama del derecho.

La lectura del prólogo de la obra “Constitución, futuro, transformación y reforma en el Derecho del Trabajo” estuvo a cargo del propio autor, en su condición de presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana.

La publicación rinde homenaje al doctor Rafael F. Alburquerque de Castro, destacado jurista dominicano de sólida y amplia formación en materia laboral, cuyos aportes doctrinales han trascendido a nivel internacional, siendo referencia en organismos multilaterales y universidades de América, Europa y otras regiones, especialmente en el ámbito de los derechos sociales.

En tanto, el prólogo de la obra “Constitución y Trabajo” fue leído por el doctor Eduardo Jorge Prats, quien valoró el contenido del libro como una contribución significativa al análisis constitucional del Derecho del Trabajo y su aplicación en el marco del Estado social y democrático de derecho.

La mesa de honor estuvo integrada, además de los doctores Ramón Herrera Carbuccia y Eduardo Jorge Prats, por el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier; el doctor Luis Arias, coordinador de la Comisión de Ciencias Jurídicas de la Academia de Ciencias de la República Dominicana; el doctor Héctor Arias Bustamante, presidente de la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; y el licenciado Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura.

El acto fue celebrado en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia, en Santo Domingo, y contó con la presencia del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía; los doctores Ulises Cabrera, Jorge Subero Isa, Milton Ray Guevara y Flavio Darío Espinal; los magistrados del Tribunal Constitucional Eunisis Vásquez y Napoleón Estévez Lavandier; el doctor Rhadamés Jiménez Peña; el doctor Arnaldo Espaillat Matos; el economista José de Ramón; así como jueces del Tribunal Superior Electoral, académicos y otras destacadas personalidades del ámbito jurídico nacional.