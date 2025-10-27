Una dominicana es asesinada a puñaladas tras altercado en un bar de El Bronx

Pamela Almonte Cabrera, una mujer dominicana de 35 años, fue asesinada a puñaladas la madrugada de ayer domingo en El Bronx, Nueva York, tras intervenir en una pelea que involucraba a su pareja.

El hecho ocurrió poco después del cierre del bar Mama Dora, ubicado en East Kingsbridge Road, entre Jerome Avenue y East 198th Street.

Según informó la Policía de Nueva York, el ataque se produjo alrededor de las 4:10 a. m., cuando los agentes respondieron a una llamada que alertaba sobre un asalto en progreso.

Almonte Cabrera fue agredida por uno de los hombres que discutía con su pareja, en medio de un altercado entre dos grupos que comenzó dentro del establecimiento.

Imágenes captadas por cámaras de vigilancia muestran al agresor, vestido con una chaqueta amarilla, golpeando y apuñalando a la víctima con lo que parece ser una botella rota, antes de huir en una motocicleta. Testigos indicaron que la mujer recibió la herida mortal en el pecho al intentar defender a su pareja, quien había caído al suelo durante la pelea.

La víctima fue trasladada inicialmente por medios privados a BronxCare Health Systems y luego al hospital Lincoln, donde fue declarada fallecida. Hasta el momento, no se han realizado arrestos y la investigación permanece abierta. Las autoridades no han revelado la identidad del sospechoso ni los motivos que originaron el conflicto.

Había ingresado a Estados Unidos a través de “la vuelta por México”

Pamela Almonte Cabrera era oriunda de La Yagüita de Pastor, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Había emigrado a Estados Unidos hace aproximadamente dos años, tras completar la peligrosa travesía conocida como “la vuelta por México”, en busca de mejores oportunidades para sus tres hijos: una niña de 13 años y dos niños de 10 y 7.

Residente en el sector Melrose, se desempeñaba como estilista de uñas en una barbería local. Frente al establecimiento, vecinos y clientes han instalado un altar improvisado en su memoria.

Su familia, que permanece en República Dominicana, expresó su profundo dolor y pidió justicia para esclarecer el crimen y castigar al responsable.