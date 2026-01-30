Tres meses de prisión a seguridad almacén del Metro por robo de materiales construcción

Santo Domingo.- Respondiendo a lo solicitado por el Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, dictó tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre imputado por el robo de materiales destinados a la construcción del Metro y Teleférico de Santo Domingo.

San Esteban Ureña Almonte, quien estaba asignado como seguridad del almacén que guarda diversos materiales para la construcción del Metro y el Teleférico, que se encuentra ubicado en la entrada de Los Alcarrizos, fue arrestado en flagrante delito con decenas elementos estructurales utilizados para las obras de transporte.

La fiscal Mariana Sosa indica en el escrito de imputación que el procesado fue arrestado en la avenida Winston Churchill a bordo de un vehículo, marca Toyota, y que se le ocupó en el baúl decenas de tornillos, tuercas, arandela de metal y rodamientos que fueron reportados como faltantes por el administrador del almacén.

Detalla que luego de una labor de inteligencia, en coordinación con la Policía Nacional, el órgano persecutor determinó que el ahora imputado llevaba los objetos de acero a varias metaleras ubicadas en el kilómetro 20 de la autopista Duarte, Pedro Brand y varios sectores de La Guáyiga.

El procurador fiscal Argenis Gutiérrez en representación del Ministerio Público, durante la audiencia, indicó que el procesado de manera provisional violó los artículos 379, 383 y 386-3 del Código Penal Dominicano.

El juez Reye Rodríguez dispuso que el procesado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.